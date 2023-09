Finale, stop ai dehors nei luoghi di interesse storico-culturale e nelle zone di flusso pedonale: ecco il nuovo regolamento

Finale Ligure. “Nasce da una lettura del territorio, da un’analisi del contesto storico e dalla ricerca del giusto compromesso tra esigenze delle attività e diritti dei residenti“. Così Andrea Guzzi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Finale Ligure, descrive la nascita del nuovo regolamento dei dehors.

“La maggioranza – spiega Guzzi – ha deciso di modificare i criteri iniziali di calcolo e misurazione delle aree concedibili alle attività (con possibilità di partire da metrature superiori). Il territorio è suddiviso in ambiti che prevedono delle dimensioni massime per ognuno di essi con il fine di tutelare determinate aree. Sono esclusi dalle installazioni di dehors i luoghi di maggior pregio ed interesse storico-culturale (come per esempio i portici di piazza Vittorio Emanuele) o i luoghi riservati perlopiù al flusso pedonale (viale e controviale). Sono responsabilizzati maggiormente i titolari delle attività: obblighi di pulizia e mantenimento del decoro delle aree circostanti le concessioni (per un raggio di 5 mt), obbligo di ritiro delle attrezzature per i periodi prolungati di vacanze, ritiro dei materiali nelle ore di mancato utilizzo del suolo pubblico e molto altro”

Un regime di controlli e sanzioni che parte con ammende amministrative (primi due illeciti), sospensione della concessione (terzo e quarto illecito) fino ad arrivare alla revoca dell’occupazione (quinto illecito): “È stato modificato anche l’articolato relativo a tipologia e colore degli arredi concedibili – aggiunge il vicesindaco -, con chiare prescrizioni pervenute dalla Soprintendenza e recepite obbligatoriamente dal testo approvato”.

“Insomma possibilità di avere spazi adeguati alle proprie attività ma maggior regole per le concessioni di suolo pubblico per avere una città più ordinata e rispettosa degli altrui diritti. Il suolo pubblico è per definizione un bene di tutti quindi è corretto e rispettoso utilizzarlo senza invadere le libertà altrui e senza arrecare disagi alla comunità. Siamo certi possa essere un buon strumento al servizio della città“, conclude Guzzi.