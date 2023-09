Festa grande a Bardineto per l’Alpino dell’Anno

Bardineto. Tre giorni di celebrazioni per la 48esima edizione dell’Alpino dell’Anno. Le Penne Nere hanno pacificamente invaso Bardineto con il classico appuntamento di fine estate.

Celebrazioni, cori, momenti di festa e commozione culminati con il prezioso riconoscimento del premio Nazionale Alpino dell’Anno consegnato dal presidente provinciale dell’ANA, Emilio Patrone, a coloro che si sono distinti per il forte impegno e coraggio e per aver tenuto fede ai valori delle Penne Nere.

Ecco i premiati: l’Alpino in Armi, Sergente Maggiore Jacopo Pinelli in forza al 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense, l’Alpino in Congedo, Daniele Guenzi, Presidente Sezione Francia e l’Alpino Massimo Bonacina della sezione di Bergamo, Menzione Straordinaria d’Onore.