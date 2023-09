Fermato in auto con mezzo grammo di hashish, in casa aveva anche marijuana e cocaina: arrestato

Carcare/Cairo M. Nei giorni scorsi, intorno alle 19, una pattuglia dei carabinieri di Carcare, diretta alla compagnia di Cairo Montenotte, ha notato un automobilista, in via XXV Aprile di Cairo, che cambiava repentinamente direzione alla vista della vettura di servizio, mossa che ha insospettito non poco i militari.

Il cinquantaduenne operaio savonese, residente a Cairo e con all’attivo già alcuni precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, meno di mezzo grammo, insufficiente a giustificare il suo atteggiamento allarmato.

Con il supporto dei colleghi di Cairo Montenotte e del Nucleo Operativo della Compagnia, il controllo si è dunque esteso anche all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno trovato conferma ai loro sospetti, rinvenendo circa ulteriori quaranta grammi di hashish, duecentosettanta di marijuana e cinquantasette di cocaina, oltre a tutto il necessario per la produzione, il confezionamento e la vendita dell’assortimento di sostanze stupefacenti: serre da interni per la coltivazione di piante, bilancini di precisione, sostanze da taglio e sacchetti.

L’uomo è stato quindi accompagnato al comando di Cairo per essere fotosegnalato e dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le notizie di rito alla Procura della Repubblica di Savona, per lui si sono aperte le porte del carcere di Marassi, dove è stato tradotto al termine delle formalità.

Si precisa che, comunque, il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.