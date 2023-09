Felice Tufano, nel gotha dei mister

Savona. Sono state ufficializzati, dal Settore Tecnico della F.I.G.C., i nuovi allenatori UEFA Pro che, dopo aver costantemente seguito, per una intera stagione, il relativo programma didattico, hanno superato l’esame per il conseguimento del così detto patentino ‘Master’ UEFA Pro, che attesta il raggiungimento del massimo livello formativo per un allenatore, con tanto di conseguente qualifica abilitativa ad allenare qualsiasi squadra, a livello europeo, ivi comprese le panchine dei team partecipanti a Champions League, Europa League e Conference League.

I nuovi tecnici abilitati quest’anno sono (in stretto ordine alfabetico): Marco Amelia, Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, Luca Belingheri, Manuel Julio Cordeiro Da Silva, Emilio De Leo, Daniele De Rossi, Daniele Di Donato, Francesco Farioli, Manuel Iori, Abdoulay Konko, Filippo Lorenzon, Antonio Nocerino, Raffaele Palladino, Bruno Trocini e Felice Tufano, l’ex mister della Primavera della Sampdoria, che da quest’anno è diventato il Coordinatore Responsabile del Settore giovanile del Feralpisalò.

Un attestato in più sul ‘petto’ di uno dei più stimati tecnici del panorama ligure (seppur nato a Brescia, Tufano è da considerarsi anche ‘cittadino onorario’ di Savona) che, nel suo curriculum, vanta svariate esperienze da allenatore in vivai di spessore, tra cui appunto la Sampdoria, ma pure Juventus, Parma e Sassuolo e che si è, ora, confrontato durante il Corso e con ottimi risultati, con figure storiche del calcio italiano, quali – fra gli altri – Raffaele Palladino (ora mister del Monza), Daniele De Rossi (‘Capitan Futuro’ della Roma di Totti ed ex tecnico della Spal), Alberto Aquilani (allenatore del Pisa) ed Andrea Barzagli.

Ad maiora, mister!