Expo Valle Arroscia, successo per l’inaugurazione della edizione decennale

Liguria. Expo valle Arroscia non ha tradito le attese della vigilia. L’edizione del Decennale, inaugurato dal primo cittadino di pieve di Teco, Enrico Pira e a una folla di sindaci amministratori regionali, parlamentari, già dalla prima giornata la manifestazione ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico tra gli stand con i prodotti tipici, le eccellenze del territorio.

Nella sala consiliare del comune pievese si è svolta la cerimonia per la firma del patto di amicizia tra Pieve di Teco e Ceva. Dopo la sottoscrizione del documento da parte del sindaco Pira e del sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone, due testimonial d’eccezione, lo storico Angelo Casella e il cebano Giampietro Rubino, hanno ricordato episodi, vicende e storie dei rispettivi paesi evidenziandone aspetti e peculiarità a conferma delle affinità elettive e della vicinanza tra le due località. A stendere a battesimo la nuova tensostruttura allestita dall’Azienda Speciale della Camera di commercio riviere di Liguria, organizzatrice di Expo Valle Arroscia in collaborazione con il Comune di Pieve di Teco, il cooking show del giovane chef Daniel Bonato del banchina 51 di Alassio e la degustazione dei Vini Brut della Valle Arroscia.

Molto apprezzato il laboratorio emozionale di pesto al mortaio di Assaggia la Liguria con il Teatro del piccione. Fino a tarda ora i visitatori hanno preso d’assalto piazza del gusto con le specialità dei ristoranti di Confcommercio e piazza Brunengo con lo street food di qualità.

Il programma della seconda giornata

Ore 10.30 “L’Europa che valorizza i Territori: cooperazione transfrontaliera e sostegno finanziario ai piccoli Enti territoriali”, a cura del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Regione Liguria, Comune di Pieve di Teco e Banco Azzoaglio – Teatro Salvini.

Area Incontri

ore 10.30 Assaggia la Liguria, laboratorio emozionale di pesto al mortaio: Basilico Genovese Dop e Olio Riviera Ligure Dop, gli ingredienti tradizionali di un mito ligure, con il Teatro del Piccione, a cura dei Consorzi di tutela

ore 11.15 presentazione del libro “Mercanti d’olio” (Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico, 1709-1815), con l’autore Alessandro Carassale (Carocci editore)

ore 12.15 cooking show con gli chef Francesco Impieri e Gregorio Meligrana della Fed. Italiana Cuochi, sezione Savona, in collaborazione con Assaggia la Liguria

ore 15.00 Assaggia la Liguria, laboratorio degustazione vini liguri, a cura di Enoteca Regionale della Liguria, in collaborazione con Ais

ore 16.00 presentazione del libro “A tavola con Renzo e Lucia. Ricette e Menu dal mondo dei Promessi Sposi” di Luisa Vassallo (Ancora edizioni)

ore 16.45 cooking show dello chef cebano Paolo Pavarino e presentazione 62ª Mostra del Fungo di Ceva, a cura del Gruppo Micologico Ceva

ore 18.00 presentazione del libro “Colle di Nava, Pornassio: immagini, colori, profumi” e di immagini della Valle Arroscia, con l’autore Massimiliano Parodi (De Ferrari editore)

ore 18.45 Assaggia la Liguria, laboratorio degustazione vini del ponente ligure, a cura di Enoteca Regionale della Liguria, in collaborazione con Ais

Eventi speciali

Ore 18 e ore 21 – Teatro Salvini

“State bravi”, pièce teatrale dai colori della commedia dell’arte a cura di BerTeatro della Commedia, in collaborazione con AocchiAperti, Elio Berti e Fabrizio Santoro

Ore 18 presso salone Affittacamere B&B Il Principe, ingresso piazza Cavour 8

“Pesto! Un racconto ligure”, spettacolo interattivo e culturale, formativo ed emozionale per scoprire e gustare in tutti i sensi le eccellenze della Liguria. In scena l’attore Paolo Piano, storico contemporaneista, e Danila Barone, in una produzione voluta e coordinata dal Consorzio di tutela del Basilico Genovese Dop insieme al Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure Dop e all’Enoteca Regionale della Liguria. Costo: € 10 a persona, spettacolo a numero chiuso, max 25 posti, previa prenotazione ad expopieve@gmail.com nei giorni precedenti o durante l’evento presso l’infopoint di piazza Cavour.

L’Ulivo, un maestoso Ulivo (artista sui trampoli) si presenta per lasciare a bocca aperta gli avventori che non possono far a meno di meravigliarsi. Attività itinerante, dalle ore 17 alle 19

Attività outdoor a Pieve di Teco e in Valle Arroscia

– Sulle tracce delle Vie del Sale, escursione guidata (2 partenze, ore 10 e ore 16) da Pieve di Teco alla Madonna dei Fanghi e oltre, introduzione al nuovo percorso attrezzato delle Vie del Sale, con la guida ambientale escursionistica Antonella Piccone. Difficoltà E, lunghezza 4 km, dislivello 200 metri. Tempo di percorrenza 2h, con sosta al Santuario della Madonna dei Fanghi. Partenza dallo stand istituzionale del Parco Naturale delle Alpi Liguri (piazza Cavour) alle ore 10 e alle ore 16. A cura del Parco Alpi Liguri. Partecipazione gratuita. Info e iscrizioni: cell. 391.1042608 (Antonella)

– Rezzo e i suoi ponti, escursione guidata (due partenze) a Rezzo su di un percorso di circa 4 km, difficoltà E, dislivello 250 metri, tempo di percorrenza 3h, con la guida ambientale escursionistica Claudio Zanardi. Ritrovo alle ore 9.30 e 16 (da confermare in base alle adesioni) davanti al Comune di Rezzo. A cura della Pro Loco di Rezzo. Partecipazione gratuita. Info e iscrizioni: 348.4526914 (Claudio)