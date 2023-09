Ex Savam, Grisolia: “Anche la maggioranza scenda in piazza contro le autorità e la burocrazia”

Altare. “Alla luce dei quasi 365 giorni dalla chiusura di via XXV aprile e via Cesio, riteniamo che l’amministrazione comunale non abbia risoluzioni pronte e soprattutto voglia, come capro espiatorio, viste le ultime dichiarazioni del sindaco, in qualche modo distoglierci l’attenzione dal problema dell’ex Savam spostando l’attenzione sul nuovo tema del rigassificatore”. Il capogruppo di minoranza Giuseppe Grisolia risponde al sindaco Roberto Briano, sottolineando le motivazioni che lo hanno portato ad organizzare domani (sabato 30 settembre) una nuova manifestazione in piazza.

“Se è stata organizzata per una questione politica lo comprendo, meno invece se, come sembra, l’obiettivo è quello di avere informazioni, le avranno già in consiglio comunale domani (oggi per chi legge)”, ha dichiarato il sindaco.

Affermazioni alle quali il capogruppo risponde: “In data 28/10/2022 il sindaco, sotto il municipio di Altare, ha dichiarato che soluzioni sulla chiusura del nostro Paese sarebbero state decise in breve tempo ma, come evidente a tutti gli altaresi e no, nulla è in alcun modo mutato. Dunque, per tale motivo, riproponiamo un consiglio straordinario, fissato dal sindaco in data 29/09/23 presso la sala consigliare del comune di Altare, dove speriamo ci possano essere maggiori novità per tutti. In merito a quest’ultima frase dubitiamo fortemente, e ciò è dato dalla mancanza di delibere, che ovviamente ci portano a pensare in negativo”.

Grisolia invita poi la giunta a scendere in piazza: “Sabato alle ore 10 si terrà una manifestazione per la chiusura delle nostre strade e, come sempre, invitiamo il sindaco e tutta la maggioranza a prenderne parte, anche perché tale protesta è più che altro rivolta alle autorità e la burocrazia che in qualche modo continuano a metterci ‘i bastoni fra le ruote’”.

Il consigliere poi risponde all’attacco sul rigassificatore lanciato dal sindaco: “Mi stupisce che il capogruppo Grisolia si esprima solo sulla questione ex Savam, mentre tutto tace sul resto. Penso ad esempio al rigassificatore, su cui non mi ha chiesto nulla, forse perché a proporlo è stata la destra?”, ha detto Briano che ieri ha incontrato Snam e Rina in Regione per discutere del progetto (alla riunione era stata invitata anche la minoranza che non ha partecipato per motivi di lavoro).

Un invito che l’opposizione spera arrivi anche per il tavolo previsto in Provincia il 5 ottobre: “Restiamo in attesa di relazione del sindaco e invito in data 05/10 in Provincia per affrontare il progetto con tutti i 5 comuni interlocutori (Vado, Quiliano, Altare, Carcare e Cairo) e alla presenza del commissario straordinario Giovanni Toti”, afferma Grisolia.

Il consigliere esprime poi la posizione del suo gruppo rispetto al rigassificatore: “Come ‘Altare con noi- Insieme’, se non dovessero emergere specifiche problematiche legate ad ambiente e sicurezza, concettualmente non ci saranno posizioni sfavorevoli. Diversamente, se dovessero affiorare tematiche in tal senso, ci mostreremo ovviamente in maniera negativa. Se la questione rigassificatore dovesse concretizzarsi, comunque, ci aspettiamo quanto meno che per Altare vengano devoluti contributi e oneri che possano chiaramente agevolare i cittadini nella spesa del gas”.

Grisolia si rivolge nuovamente al sindaco: “Come gruppo Altare con noi- Insieme, ci stupiamo che il sindaco, nonostante sue prime dichiarazioni sui giornali commentando ‘fare caciara’ circa le proteste contro il rigassificatore, ad oggi non abbia in alcun modo organizzato sul territorio altarese incontri sul rigassificatore come accaduto invece in altre realtà”, conclude.