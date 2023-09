Esposto in Procura della minoranza di Albenga, Peluffo (FpCgil): “La politica lasci fuori i dipendenti”

Albenga. “La politica lasci fuori i dipendenti, funzionari e dirigenti comunali”. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato alla minoranza di Albenga da parte del segretario di FpCgil Savona Ennio Peluffo.

Nel mirino, in particolare, due vicende: la presentazione di un esposto in Procura per il mancato consiglio sui migranti in piazza San Michele e l’attacco del consigliere di Forza Italia Eraldo Ciangherotti ai Servizi sociali ingauni.

“Si tratta di attacchi pretestuosi, – ha tuonato Peluffo. – I dipendenti, funzionari e dirigenti del Comune sono professionisti e vanno lasciati fuori dalle discussioni politiche”.

“Ad Albenga, così come in altri Comuni, risultano essere anche sotto organico quindi andrebbero supportati per metterli nelle condizioni di lavorare serenamente e non attaccati. Per quanto riguarda, poi, i Servizi sociali si trovano quotidianamente ad affrontare situazioni delicate e difficili, ci sono di mezzo persone fragili: attaccarli è un comportamento aberrante”, ha concluso.