Esordio in Serie C per il finalese Debenedetti: una promessa per Mantova

Nelle pagine tifose mantovane è già visto come una possibile promessa. Certo, ci vuole cautela quando si parla di un ragazzo di nemmeno 20 anni, tuttavia le abilità calcistiche di Alessandro Debenedetti non sono certo passate inosservate.

Un precampionato disputato ad ottimi livelli da “Debe“, che lunedì scorso ha avuto modo di esordire in Serie C nel match casalingo contro il Padova. Un ingresso in campo al 78esimo per cercare di trovare la rete del vantaggio per i suoi.

Nell’intervista fatta un mese fa al nostro giornale, il classe 2003 è stato restio dal pronunciarsi sugli obiettivi personali. Ma con un po’ di ambientamento in più pare che il centravanti possa davvero giocarsi le proprie carte tra i professionisti. Come detto, la Mantova sportiva nutre speranze nel ragazzo di Finale Ligure.