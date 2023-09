Ente Bilaterale dell’artigianato, il Cda ha nominato i nuovi vertici: 500mila euro per imprese e dipendenti

Liguria. L’Ente Bilaterale dell’Artigianato ligure ha nominato i propri nuovi vertici: Laura Viacava è il nuovo presidente, Claudio Donatini il vicepresidente, mentre Roberta Cavicchioli è il nuovo direttore.

Contestualmente alla nomina del nuovo Cda, l’Ente bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria, ha stanziato 522.166,13 euro per le imprese e i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2022.

Le imprese e i lavoratori liguri potranno dal 18 settembre al 8 ottobre 2023 presentare domanda per ricevere un contributo.

Per le imprese sono previsti contributi per l’incremento e mantenimento occupazione, per la maternità, per eventi eccezionali, sicurezza, qualità e innovazione, riduzione premio Inail. È stata inserita una nuova misura per le spese sostenute per la formazione non finanziata dei titolari e soci delle imprese liguri.

Per i lavoratori sono previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi tre giorni di malattia, per l’iscrizione per asili nido e per scuola materna.