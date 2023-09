Edilizia scolastica, l’assessore Scajola al ministro Valditara: “Piano Marshall per risorse straordinarie”

Liguria. “Oggi, nel primo giorno dell’anno scolastico, voglio sottolineare come Regione Liguria si stia impegnando al massimo per migliorare la propria edilizia scolastica. Grazie al fondo strategico regionale porteremo presto a compimento quattro interventi attesi e fondamentali su altrettante scuole delle province liguri, ma non basta. Purtroppo rimangono diverse, troppe, le situazioni deficitarie che ci vengono segnalate dai comuni con cui l’Ente ha un rapporto costante di monitoraggio”.

Così l’assessore regionale all’Edilizia e alla Formazione Marco Scajola a seguito dell’incontro avuto in videoconferenza con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Servono risorse statali, in tale ottica abbiamo incontrato ieri in videoconferenza il ministro Giuseppe Valditara che ci ha confermato la volontà del Governo di aprire un tavolo tecnico apposito con le Regioni”.

“Mi auguro che questo si traduca presto in atti concreti e che, come già detto in precedenti occasioni, venga predisposto un piano Marshall di edilizia scolastica che consenta ai nostri giovani di formarsi in ambienti idonei e sicuri” conclude l’assessore regionale.