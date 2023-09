Eccellenza, il Pietra Ligure non perde di vista l’obiettivo: “Bene contro la Cairese, ma in campionato ancora zero punti”

Mercoledì sera il Pietra Ligure si è presentato alla città. Entusiasmo alle stelle per la fresca vittoria del campionato di Promozione e ritorno in Eccellenza nonché per il super debutto contro la Cairese. Vittoria per 2 a 1 in Coppa Italia da proteggere domenica sera alle 20 al De Vincenzi.

Guai però a montarsi la testa e d’obbligo tenere ben presente che l’appuntamento più importante è fra due settimane con l’avvio del campionato. “Sarebbe un errore – commenta mister Matteo Cocco – cambiare il nostro programma tarato sull’inizio del campionato per preparare qualcosa di diverso in vista del ritorno in Coppa Italia. Si tratta di una partita parte del nostro percorso. L’obiettivo deve essere la salvezza, non pensarla come obiettivo primario sarebbe un errore. Certo, ci sono vari modi per raggiungerla e durante l’anno sarà possibile spostare in alto o in basso l’asticella”.

Anche il direttore generale Luca Filadelli elogia la squadra per la prestazione di domenica scorsa predicando però calma: “Abbiamo vinto contro una signora squadra. Per me la Cairese vincerà l’Eccellenza. Detto questo, la classifica del campionato recita ancora zero punti. Sulla festa di oggi, siamo molto felici di averla riproposta per il secondo anno di fila. Qui è Pietra c’è una grande sinergia con l’amministrazione comunale”.