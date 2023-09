Eccellenza. Il Giudice sportivo diffida la Cairese. Multa per i gialloblù e per l’Arenzano

Post partita particolarmente acceso tra Arenzano e Cairese, match che si terminato 2 a 1 a favore dei genvoesi. Alla società gialloblù è stata comminata una multa di 200 euro per il comportamento di un proprio sostenitore e del vicepresidente Federico Boveri, il quale è stato inibito a svolgere ogni attività fino al prossimo 12 ottobre. Multa anche all’Arenzano per omessa vigilanza in quanto club padrone di casa. Di seguito, il comunicato pubblicato dal giudice sportivo.

Il Giudice sportivo

Euro 200,00 CAIRESE e DIFFIDA

Per il grave comportamento tenuto da un proprio sostenitore, il quale, alla fine della gara, si posizionava in corrispondenza della recinzione che delimita il tdg con l’esterno ed aspettava l’uscita della terna arbitrale dal rdg. Al passaggio della terna, con atteggiamento aggressivo e violento sputava al ddg all’altezza del petto e gli rivolgeva ingiurie e minacce. Nello stesso momento, nella zona degli spogliatoi, sostava il vicepresidente della società, senza averne titolo, in quanto non presente in distinta, il quale, anch’egli, rivolgeva offese al ddg medesimo. Successivamente, il predetto sostenitore, aspettava l’uscita della terna dall’impianto ed, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso verso il ddg, lo affiancava mentre si dirigeva alla propria auto, proferendo nuovamente insulti e minacce gravi nei suoi confronti; a questo secondo episodio, avvenuto in corrispondenza del parcheggio davanti al bar, assisteva il vicepresidente della società, senza, peraltro, intervenire, per far desistere il citato sostenitore dalle sue azioni, mentre un dirigente della società ospitante, rimaneva nei pressi dell’auto del ddg, per assicurarsi che la situazione non degenerasse ulteriormente (sanzione aggravata a motivo del gesto dello sputo – art. 36 CGS novellato – e, a titolo di responsabilità diretta, per il mancato intervento del tesserato della società a favore del ddg nell’occasione)

Euro 100,00 ARENZANO FOOTBALL CLUB

Per omessa vigilanza sull’accesso degli aventi diritto in zona riservata, cosa che ha consentito ad un dirigente della società ospite non autorizzato, di entrarvi a fine gara e rivolgere offese al ddg.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 12/10/2023

BOVERI FEDERICO (CAIRESE)

Per avere indebitamente sostato in zona riservata, aver rivolto offese al ddg e per non essere intervenuto a tutela del ddg medesimo, nell’episodio avvenuto dopo la fine della gara (sanzione per questo aggravata)