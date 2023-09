Eccellenza, la Cairese riparte con un tris: 3-0 al Serra Riccò e sorriso ritrovato

Risultato: Cairese 3-0 Serra Riccò (27’ Zunino, 72’ Sogno, 77’ Garbarino)

Termina 3-0 senza ulteriori emozioni il match.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

All’88’ Lepore opta per un’ultima variazione con l’ingresso in campo Bogarin al posto di Tazzer.

All’86’ Placido rileva Esposito: primo cambio in casa Serra Riccò

All’85’ anche Sogno esce tra gli applausi, dentro Ponzo al suo posto.

All’80’ D’arcangelo prende il posto di Zunino: terzo cambio del match per mister Lepore.

Al 77’ proprio il neo entrato Garbarino cala il tris approfittando di un pallone vacante nel cuore dell’area di rigore: il Serra Riccò non c’è più, è 3-0 Cairese al Brin!

Al 75’ Garbarino rileva Boveri: mister Lepore opta per insieme forze fresche nel reparto arretrato.

Al 72’ arriva il raddoppio della Cairese. Sogno imbeccato splendidamente da un compagno deposita il pallone in rete dopo aver saltato Firpo: è 2-0 al Brin!

Al 66’ ecco il primo cambio del match: Lazzaretti prende il posto di un buon Turone.

Al 64’ Turone dal limite dell’area cerca la precisione, ma il suo tentativo termina alto.

Al 62’ Scalvini mette il punto esclamativo sulla sua prestazione compiendo una paratissima su una conclusione ravvicinata: pallone in corner, altro brivido per la Cairese!

Al 61’ Boveri spende un fallo tattico ricevendo un inevitabile cartellino giallo.

Al 59’ Boveri rischia l’autogol deviando verso la propria porta un cross apparentemente poco pericoloso: bravo Scalvini a rispondere presente.

Al 52’ Sogno imbeccato da Zunino viene liberato a calciare a tu per tu con Firpo il quale; con un super intervento, nega il raddoppio ai gialloblù: sarà corner per la Cairese, che brivido per il Serra Riccò!

Al 50’ è ancora Canovi a cercare la porta dal limite dell’area: conclusione alta, cresce la pressione del Serra Riccò in questa fase.

Al 48’ Canovi cerca la porta direttamente da punizione, il suo tentativo però termina fuori misura.

Alle 16.03 il signor Framba comanda l’inizio della ripresa. Nessun cambio tra me file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo nei primi 45’.

Termina tuttavia 1-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo piuttosto bloccato, una sfida che per il momento sta conducendo la squadra che ha creato la maggiore mole di occasioni.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 44’ la Cairese cerca il raddoppio affidandosi ancora alle abilità balistiche dei suoi, ma la conclusione di Zunino trova soltanto l’esterno della rete.

Al 36’ Ranasinghe compie un intervento falloso sulla trequarti campo con l’arbitro che sceglie di sanzionarlo: è lui il primo ammonito del match.

Al 27’ si sblocca il risultato. Zunino dopo il palo scheggiato da un compagno depista in rete un tap-in facile facile: è 1-0 Cairese!

Al 24’ l’estremo difensore dei genovesi si conferma un muro rendendosi ancora provvidenziale per i suoi.

Al 22’ Firpo nega ancora la gioia del gol del vantaggio alla squadra di mister Lepore: sta crescendo la Cairese in questa fase.

Al 20’ il Serra Riccò risponde con un’ottima incisione in contropiede, ma Scalvini in uscita un estremo difensore di qualità assoluta chiudendo lo specchio della porta.

Al 18’ i gialloblù cercano di sorprendere Firpo con una conclusione potente, ma l’estremo difensore dei genovesi con i punti riesce a respingere.

Al 15’ l’andamento della gara sembra già delineato: la Cairese spinge a testa bassa, il Serra Riccò difende ordinatamente.

Al 7’ Sogno cerca la porta, ma il suo tentativo termina alto.

Alle 15.05 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.



Arbitro del match è il signor Gabriele Framba della sezione di Torino. Andrea Bordone di Chiavari e Edoardo Bondi di Genova gli assistenti.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Lepore scendono in campo con Scalvini, Facello, Brignone, Boveri (C), Gargiulo, Turone, Tazzer, Silvestri, Sogno, Zunino, Insolito.

A disposizione ci sono Negro, Ponzo, Lazzaretti, Sancinito, Gjataj, Bogarin, Garbarino, D’Arcengelo, Chiarlone.

Il Serra Riccò allenato da Massimo Repetti risponde con Firpo, Esposito, Orlando, Guidotti, Garibaldi (C), Stabile, Preti, Canovi, Ranasinghe, Curabba, Salvini.

In panchina si accomodano Scatolini, Pocaterra, Robotti, Spallarossa, Fossati, Placido, Ilardo, Stradi, Bertagnini.

Presentazione

Cairo Montenotte. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Cesare Brin” Cairese e Serra Riccò si sfidano in una delle gare valevoli per la seconda giornata del campionato di Eccellenza.