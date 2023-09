Eccellenza, Arenzano vs Cairese LIVE: primo tempo a reti bianche, la cronaca della ripresa

ARENZANO 0 – CAIRESE 0

45′ Si riparte con gli stessi ventidue. Ammonito Sancinito per un fallo a metà campo.

In attesa del secondo tempo

45’+5 Intervento in scivolata di Barisone direttamente sull’uomo. Ammonito. Il primo tempo si chiude con una punizione calciata verso il centro da Sancinito. Palla diretta nelle mani di porta.

45+1′ Sogno disegna un bel filtrante per Tazzer. Porta in uscita sventa la minaccia. La Cairese, una volta giunta al limite dell’area, indugia troppo al posto di provare la conclusione. Poi, ammonito Biancato per proteste.

45′ Interessante sviluppo centrale della Cairese. Bella chiusura di Lagorio su Insolito. Quattro minuti di recupero.

43′ Mister Corradi protesta per un fallo fischiata a metà campo contro la sua squadra. Espulso.

40′ Sancinito calcia verso la porta. Deviazione che fa impennare la sfera con Porta che osserva non senza preoccupazione. Palla fuori, ma l’ultima deviazione è di un difensore dei locali. Corner per la Cairese.

36′ Scalvini esce fuori dall’area, entra il collisione con una punta avversaria e cade a terra. Fallo per la Cairese. I gialloblù protestano per la mancata assegnazione del cartellino giallo. L’arbitro ammonisce mister Lepore.

35′ Azione dell’Arenzano. La difesa della Cairese respinge corto, Biancato prova il tiro sul palo più lontano. Bella conclusione ma palla a lato.

32′ Punizione insidiosa calciata da Sancinito in maniera insidiosa, ma nessuno trova la deviazione vincente. Boveri dal fondo mette poi a lato.

30′ Lagorio prova a rinviare ma colpisce Silvestri in anticipo. Il classe 2004 arenzanese è il primo ammonito della partita.

26′ Esce Scalvini su Pellicciari, la palla però rimane pericolosamente in area con il portiere a terra dopo il tuffo. Nessuno dell’Arenzano ne approfitta, la difesa della Cairese spazza.

23′ Il gran caldo si fa sentire. Pausa per rinfrescarsi. Partita equilibrata fino a questo momento. Due occasioni, una per parte. L’Arenzano con Risso e la Cairese con Lazzaretti. Dalla loro, i gialloblù mettono il forcing offensivo intorno al quarto d’ora in cui hanno calciato la bellezza di cinque corner in una manciata di minuti.

17′ La Cairese alza la pressione. Quattro corner di fila tutti rimpallati dall’Arenzano. Ora i locali faticano a fare capolino fuori dalla loro area. Altra azione insistita dei gialloblù e quinto corner di fila affidato a Sancinto. Porta di pugno respinge ma la palla rimane alla squadra di Lepore. Alla fine, colpo di testa di Gargiulo che si spagne a lato.

13′ Incredibile errore di altruismo di Lazzaretti! Difesa dell’Arenzano altissima. Sogno di tacco fa correre a campo aperto il centrocampista che, al posto di tirare a tu per tu con Porta cerca l’assist in mezzo per Insolito, che non riesce a battere a rete perché chiuso dai difensori locali.

12′ Bella manovra della Cairese sulla destra. Tazzer va al cross dal fondo ma il tentativo viene respinto. Sugli sviluppi, Gargiulo scodella dentro per Sogno. Tentativo di rovesciata nel cuore dell’area che finisce abbondantemente alto.

8′ Risso lanciato in campo libero ingaggia un duello rusticano con Gargiulo, resiste al spalla a spalla e si presenta davanti a Scalvini. Grande uscita del portiere che sventa la minaccia. Arenzano ancora in avanti, Boveri di testa intercetta il cross e mette in corner. Nulla di fatto.

6′ Partita per ora bloccata. L’Arenzano fa girare un pochino di più la palla ma senza trovare varchi interessanti. La Cairese si chiude bene e respinge. Si gioca principalmente nella fascia mediana del campo.

Cairese schierata con il modulo 3-5-2. Centrale difensivo Boveri, ai lati Gargiulo e Garbarino. Arenzano schierato con il 3-4-2-1.

1′ Caldo torrido ad Arenzano con quasi trenta gradi. Si parte con i padroni di casa incaricati del calcio di inizio. Genovesi in maglia bianca con croce nera e dettaglio rosso. Cairese con la classica divisa gialloblù.

Primo tempo

Cairese: 1 Scalvini, 2 Tazzer, 3 Brignone, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Garbarino, 7 Sogno, 8 Silvestri, 9 Insolito, 10 Sancinito, 11 Lazzaretti. A disposizione: 12 Negro, 13 Ponzo, 14 Turone, 15 Facello, 16 La Rosa, 17 Bogarin, 18 Zunino, 19 D’Arcangelo, 20 Chiarlone. Allenatore: Lepore.

Arenzano: 1 Porta, 2 Barisone, 3 Pirozzi, 4 Lagorio, 5 Baroni, 6 Padovan, 7 Bruzzone, 8 Lupi, 9 Pellicciari, 10 Biancato, 11 Risso. A disposizione: 12 Marotta, 13 Damonte A, 14 Cosentino, 15 Pesenti, 16 Calcagno, 17 Cicirello, 18 Lupi, 19 Pische, 20 Rezi. Allenatore: Corradi.

Arbitro: Facino di Genova. Guardalinee: Mamberto di Albenga e Di Gangi di Albenga.

Arenzano. Inizia il campionato di Eccellenza. La Cairese ha condotto una campagna acquisti faraonica e vuole la promozione in Serie D come candidamente dichiarato in sede di presentazione della campagna abbonamenti: “Per tornare granDi”. L’eliminazione in Coppa Italia, due sconfitte contro il Pietra Ligure, dovrebbe aver fatto accendere le antenne alla squadra di mister Lepore, che da oggi ha poco margine di errore. Di fronte, l’Arenzano di mister Corradi, squadra che specialmente nel girone di andata dello scorso anno ha stupito con un gioco aggressivo uomo contro uomo.