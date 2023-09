Domenica inizia la stagione della Vadese: la rosa completa degli azzurrogranata

Vado Ligure. Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale della stagione per la Vadese che anche quest’anno vuole essere tra le protagoniste del campionato di Prima Categoria.

Primo impegno per gli azzurrogranata sarà il prossimo weekend con il match casalingo di Coppa Liguria contro l’Altarese. E se i ragazzi di Saltarelli vorranno iniziare con il piede giusto, i valbormidesi vorranno invece riscattarsi dalla sconfitta rimediata con il Città di Savona per 1 a 0. Chiuderà il girone F lo scontro tra le due squadre rivierasche che si affronteranno la settimana successiva. Poi testa al campionato.

Diverse le new entry in casa Vadese (l’ultima in ordine di tempo il giovane difensore Christian Dalipi ufficializzato la scorsa settimana) che, insieme alle conferme, vanno a comporre una rosa di 25 giocatori: 4 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 5 attaccanti. Di seguito l’elenco completo diviso per ruoli e l’organigramma societario per la stagione 2023/24.

LA ROSA

Portieri

Gabriele ALBANIO

Stefano CERAOLO

Radu MITU

Luca TROZZOLA

Difensori

Fabio BRONDO

Matteo BERARDINUCCI

Simone D’ANNA

Cristian PULINA

Simone SARPA

Marco VASSALLO

Gledi XHURI

Christian DALIPI

Centrocampisti

Claudio ESPOSITO

Marco FIORI

Cosimo GIANNONE

Davide MANDALITI

Andrea MARCHELLI

Antonio MARUCA

Alessio SALIS

Federico SIGNORI

Attaccanti

Gabriele MARTINO

Lorenzo NINIVAGGI

Luca RAFFA

Ruben TONA

Federico VALLONE

L’ORGANIGRAMMA

Sergio Brunasso – Presidente

Paolo Bacigalupo – Vice Presidente

Mauro Lagasio – Vice Presidente – Addetto all’Arbitro

Tony Saltarelli – DG e Responsabile Area Tecnica

Mirko Principato – Dirigente e Responsabile della Comunicazione

Roberto Magaraggia – Dirigente Responsabile 1^ squadra

Michele Saltarelli – Dirigente Accompagnatore 1^ squadra

Rocco Mandaliti – Dirigente Accompagnatore 1^ squadra

Alessandro Maglio – Dirigente Accompagnatore 1^ squadra

Michele Appice – Dirigente Guardalinee ufficiale 1^ squadra

Massimo Pacini – Dirigente

Alessandra Di Benedetto – Segretaria