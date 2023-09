Distrugge a calci e pugni la “sagoma del pescatore” ad Albisola, il Gruppo Pescatori: “Ecco il video, se qualcuno lo riconosce ci contatti”

Albisola Superiore. “Ecco, con questo video c’è il rischio che qualcuno invochi la privacy. Mi assumo tutte le responsabilità del caso”. A parlare è Flavio Beltrami, presidente del Gruppo Pescatori Dilettanti di Albisola Capo, postando sulla pagina Facebook dell’associazione le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza che mostrano, nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo prendere a calci e pugni la “sagoma del pescatore“.

Un’installazione che è tra le più fotografate di Albisola, con tante persone che ogni giorno si fermano per un selfie. “Un ‘bravo ragazzo’ ha pensato bene di distruggerla – scrive Beltrami – Se qualcuno ne riconosce le sembianze contattatemi, così presentiamo denuncia… per quel che serve”.

Le immagini, d’altronde, non lasciano adito a dubbi. Sono passate da poco le 2 di notte. Il giovane si avvicina, guarda la sagoma, e poi all’improvviso sferra un pugno violento. Osserva la sua “impresa” per qualche secondo, e poi ricomincia a colpire. Un altro colpo, poi sei in rapida sequenza, poi un calcio. Come si fa al luna park con l’apposito punchingball ball. Solo che questa volta bersaglio della rabbia era la “mascotte” del Gruppo Pescatori Dilettanti.

“Forse qualcuno penserebbe che la soluzione migliore sarebbe applicare lo stesso trattamento all’autore – concludono i Pescatori su Facebook – No, bisogna denunciare i responsabili e poi pubblicare i nomi. Anche a costo di una denuncia per violazione della privacy“.

Non si tratta peraltro del primo gesto vandalico contro la sagoma: un episodio analogo si era registrato il 23 luglio del 2019, ed anche in quel caso i Pescatori avevano diffuso sui social il video dell’accaduto (qui sotto).