Dimensionamento scolastico, Liguria respinge proposta su ricorso alla Corte Costituzionale

Liguria. Con 9 voti a favore (minoranza) e 17 contrari è stato respinto l’ordine del giorno presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), con cui si impegnava la giunta ad esprimere contrarietà in tutte le sedi istituzionali rispetto all’attuazione del dimensionamento scolastico secondo le disposizioni del Bilancio di previsione dello Stato 2023.

Il documento impegnava la Regione ad attivarsi per impugnare, come hanno già fatto altre Regioni, la norma davanti alla Corte Costituzionale per lesione delle competenze regionali in materia di istruzione e autonomia scolastica e a seguire l’esempio della Toscana per mantenere invariati il numero di istituzioni scolastiche, nelle more degli esiti della decisione del predetto ricorso.

Nel dibattito sono intervenuti anche l’assessore alla scuola e università Simona Ferro, che ha ribattuto che il dimensionamento non è una riduzione, ma è una razionalizzazione e un rinforzo dell’offerta formativa.

Tra gli interventi quello di Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione), Roberto Centi, Selena Candia e Ferruccio Sansa del gruppo Lista Ferruccio Sansa presidente, Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Veronica Russo (FdI).

La Toscana come la Campania hanno infatti presentato ricorso alla Corte Costituzionale in vista del dimensionamento scolastico previsto dall’ultima legge di bilancio approvata lo scorso dicembre, in quanto riducendo in modo unilaterale gli organici dei dirigenti scolastici, costringe a fare accorpamenti fra istituti.