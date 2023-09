Di teatro, vita, registi e maschere

“Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo di dare un senso alla vita” afferma il grande Edoardo de Filippo che di teatro credo ne abbia capito davvero molto; sono convinto che la riflessione e la comprensione dello stretto, intimo, infrangibile e fluido legame che unisce vita e teatro debba essere propedeutica a ogni teoria sul teatro, sulla vita e, di conseguenza, sulla regia. Sarebbe importante una conoscenza del percorso della storia e della teoria sul teatro e la regia dalle origini a oggi, in estrema sintesi limitiamoci a riflettere, per ora, sulla centrale dicotomia, forse solo apparente, tra maschera e mascherato, interprete e personaggio, teatro e vita. Dopo la grande stagione del Teatro dell’arte, le maschere sono formalmente scomparse ma, forse, solo per permanere surrettiziamente, ora, la domanda diviene, è bene eliminarle, è possibile farlo? Pulcinella o Arlecchino non sono così diversi da l’Avvocato e il Meccanico, maschere e ruoli che hanno bisogno di un interprete che le indossi e le vivifichi annullandosi marionettisticamente in esse, l’attore che interpreta un ruolo semplicemente comprendendolo è ancora una volta il motore di un avatar estraneo anche se endogenizzato. Se vogliamo un teatro che sia vivo e permetta il protagonismo anche del pubblico, credo sia questa una delle cifre peculiari della proposta che sto presentando, dobbiamo incontrare l’uomo dietro Pulcinella e l’Avvocato. La questione si fa complessa, può essere utile un’affermazione di Deleuze tratta da Differenza e ripetizione: “E anche qui per Nietzsche si tratta di colmare il vuoto interiore della maschera in uno spazio scenico: moltiplicando le maschere sovrapposte, iscrivendo in questa sovrapposizione l’onnipresenza di Dioniso, ponendovi l’infinito del movimento reale come la differenza assoluta nella ripetizione dell’eterno ritorno”. Per colmare il vuoto interiore di una maschera, che è rappresentazione immobile e intercambiabile, è inevitabile che si ricorra all’attore che diviene riempimento per quello che porta sul palco, ma anche per quanto vive fuori dalla scena, che però deve lasciare in gran parte nel camerino; e nemmeno possiamo dimenticare che il burattino che lui muove sul palco, condizionato e contemporaneamente liberato dalla ripetizione, è centrale nel “mito dell’eterno ritorno”.

Mi sembra di aver già presentato, molto sinteticamente, alcuni dei fondamentali problemi della recitazione e della regia, sarebbe importante distinguere come questi si incontrino e si sviluppino in maniera diversa nel teatro, nel cinema e… nella quotidianità, ma sarà bene circoscrivere la nostra riflessione paradossalmente allargandola, insomma, proviamo a individuare temi limitati alle costanti dei tre livelli appena indicati. Ogni regia è figlia dell’idea di teatro-cinema-vita che la determina, mi muovo nell’ambito del teatro postillandone la trasversalità triforme. Partiamo dalla distinzione classica tra: teatro di parola, di concetto, di idee e quello di movimento, di rapporto spazio temporale tra gli interpreti. Sintesi che va colta cum grano salis e, ritengo, debba essere superata. Sempre tornando al saggio di Deleuze, la dicotomia che lui riconosce nei differenti approcci di Hegel e Nietzsche, credo debba evolversi nella comprensione della complessità della vita che diviene vera solo se l’interprete “è” il suo teatro, se non lo rappresenta e non lo risolve nel gesto espressione dell’anima ma lo invera facendolo rinascere sulla scena consapevole che sia una “messa in scena” così comè tutta la vita. Affermazione che non va banalizzata, la differenza palese tra spettacolo teatrale e vita reale diviene identità se comprendiamo il paradigma della nostra osservazione dei due fenomeni. Ricordo le parole del regista cinematografico Abel Ferrara: “La gente mi dice: «Ma nella vita reale…». Ma di cosa parla? Cos’è la vita reale? Sul set davanti alla macchina da presa, non sarebbe più vita reale? Cos’è, si passa in un’altra dimensione quando si gira un film?” come quelle dell’amico Gershom Freeman sull’arte, recitazione compresa: “Poiché non può essere vera, deve essere sincera” che accoglie e sviluppa l’approccio nietzscheano sia quando riconosce ogni forma di rappresentazione come mediazione che quando definisce il compito dell’uomo nel teatro della vita, e lo stesso vale per l’attore nella messa in scena, nel lapidario aforisma nietzscheano: “Siamo esperimenti: e dobbiamo volerlo essere!”

Ho dato tanto per scontato, ma credo che ogni buona scuola di teatro possa fornire le informazioni che presuppongo, quindi, mi limito a presentare il peculiare: solo alcune apparentemente ovvie precisazioni. Sgomberiamo il campo da un aspetto imprescindibile ma che è più legato alla prassi del mercato che non all’aspetto artistico; i mezzi: parliamo di disponibilità di spazi, tempi, impianti e… denaro, importanti ma estranei al fenomeno artistico dell’atto creativo. Il testo: la regia può essere relativa a un copione già dato o a uno prodotto dal regista stesso, casi che meritano un’analisi distinta. Gli interpreti: deve realizzarsi con attori che, anche se scelti dal regista, gli arrivano “già fatti, vivi, figli della propria storia”. Il pubblico: credo sia importante che il pubblico non sia mai visto come oggetto o destinatario ma come co protagonista, se è concepito come fornitore di consenso, se è agito e non riesce a divenire attore della rappresentazione, la regia e lo spettacolo intero sarà mediocre anche se avrà successo, il regista sarà riuscito a usare inautenticamente, per dirla con Heidegger, sia gli attori che gli spettatori. Nel caso in cui, al contrario, si attivasse una comunicazione profonda, ecco che il tutto diverrebbe un atto d’amore. La regia è il sentimento creativo come atto d’amore verso i tre costituenti dell’epifenomeno teatrale, il regista è l’amante che scompare, il Ciranò dal cuore grande che regala il suo agire come occasione per il protagonismo collettivo e paritario di ogni componente: testo, interpreti e pubblico attivo. Non si va a teatro mangiando popcorn o come se si fosse davanti alla Tv o a un cellulare o simili altri strumenti, il pubblico del teatro vuole e sa dare passione e compassione nel senso più alto del termine.

Quanto ancora, troppo, ci sarebbe da chiarire, tentiamo comunque una sorta di “conclusione provvisoria”: l’ipotesi di un teatro della vita, sincero, nuovo, autentico deve saper attivare una sorta di spirale ermeneutica virtuosa. Il regista non può essere il nevrotico padrone onnisciente e onnipotente, ma l’amante che tiene tutti per mano fino all’amplesso dello spettacolo, quando scompare; l’attore non rivive ogni volta il dramma o il riso che rappresenta, non sarebbe umanamente possibile, ma è proprio in questa sincerità che si ritaglia uno spazio, un vuoto che andrà colmato dall’emozione di chi lo ascolta e lo guarda grazie alla tecnica che è apertura all’ingresso della passione del pubblico. Un teatro autentico diviene grimaldello per una vita autentica, per scoprirsi e divenire non prigionieri di un ruolo, non burattinai di un avatar, per cogliere nell’atto del rappresentare i margini della verità di chi siamo, per verificare nella ripetizione quotidiana i margini di riappropriazione dell’attore e del gesto e delle sfumature sonore e di sguardi di cui andiamo a prendere possesso, il progressivo fuoriuscire dalla banalità del si dice e si fa, la cassetta degli attrezzi per il quotidiano e per un teatro convenzionale, e generare la ripetizione dell’uguale rendendolo ogni volta nuovo, conservandone la storia ma attualizzandolo attraverso il mio presente, insomma, scongiurare il pericolo denunciato da Heidegger: “la parola diventa chiacchiera, la cultura curiosità e i problemi diventano degli equivoci”. Quando, al termine dello spettacolo, il pubblico sentenzia: bravi interpreti, belle scene, efficaci le luci, intrigante il testo, certo, il regista può essere soddisfatto, ma che ne dite di un pubblico disorientato e felice, consapevole di essere stato protagonista di un viaggio, pronto per il prossimo spettacolo, domattina, appena accese le luci sulla scena della propria vita?

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

