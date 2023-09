Dal Basso Piemonte alla Val Bormida: modifiche in vista al trasporto scolastico

Val Bormida. Modifiche al trasporto pubblico locale che riguarda anche la Val Bormida annunciate da Grandabus, il consorzio che gestisce il Tpl in provincia di Cuneo, Comune di Cortemilia, istituti scolastici e Agenzia per la Mobilità Piemontese: sono stati posticipati gli orari d’ingresso e di uscita degli studenti per garantire un servizio migliore.

Potenziato altresì il servizio verso la Val Bormida (con particolare riferimento alla linea 166 Cortemilia-Carcare), mentre i servizi di Gelosobus non raggiungeranno più Savona: vi si potrà arrivare in treno (da San Giuseppe di Cairo) o con i frequenti servizi di TPL Linea.

Queste le linee sottoposte a maggiori modifiche: la linea 166 Cortemilia-Carcare (senza transito da Millesimo) annovera sette coppie di corse in totale. Le andate da Cortemilia partiranno alle ore 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 e 17.30, mentre i ritorni (con partenza da Carcare) rispetteranno la seguente tabella oraria: 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 e 18.30.

A Monesiglio i bus non entreranno più in paese, ma fermeranno sulla circonvallazione; gli studenti diretti a Cairo Montenotte potranno scendere a San Giuseppe di Cairo e proseguire il loro viaggio con un unico abbonamento con i servizi dell’azienda TPL Linea.

Gli utenti di Millesimo potranno utilizzare i servizi TPL Linea tra Cengio e Carcare/Savona; le linee 101 (Saliceto-Savona) e 103 (Cortemilia-Saliceto) sono state soppresse e fatte confluire nella nuova linea 166; sono stati anche rivisti gli orari della linea 203 Cortemilia-Cairo Montenotte: partenze alle ore 6.35, 10.35, 12.35 e 14.35, ritorni alle 7.30, 11.30, 13.45 e 17.10. Gli utenti diretti a Carcare potranno proseguire da Cairo Montenotte con i servizi TPL Linea.

Infine, sono state apportate lievi modifiche agli orari di alcune corse delle linee 39 (Acqui Terme-Cortemilia), 42 (Canelli-Cortemilia), 162 (Alba-Ponte Belbo-Cortemilia) e 165 (Niella Belbo-Ponte Belbo-Canelli).