Da oltre nove mesi strada, area cani e parcheggio al buio: nessuno ha sostituito il palo della luce crollato a Savona in via Firenze

Savona. Sono passati nove mesi e qualche giorno da quando crollò un palo della luce, della pubblica illuminazione, nel tratto finale di via Firenze verso via Mignone, in corrispondenza dell’area cani e del parcheggio. Era infatti il 4 dicembre del 2022 e la foto pubblicata da IVG, che volendo si può andare a rivedere, non era affatto rassicurante, perché il palo era crollato in una zona solitamente assai frequentata.

Ma perché riparlarne oggi? Ovviamente perché nessuno ha più sostituito il palo e perché proprio oggi le cronache riportano un progetto del Comune, un progetto green, ci mancherebbe altro, del costo di otto milioni di euro. “Vuoi vedere – si sono detti i frequentatori della zona – che negli otto milioni ci stanno pure un palo nuovo, una sistemata all’area cani (mantenuta per lo più dai padroni degli animali) e addirittura al parcheggio?

Già perché il palo crollato – tre piccioni con una fava – illuminava via Firenze, l’area cani e il parcheggio. Il buio totale ha provocato in questi mesi anche molti problemi, come spaccate sulle auto in sosta e forse fenomeni di spaccio.

Ignoriamo se la mancata sostituzione del palo sia magari dovuta anche a problemi di competenza tra gestore della rete e Comune, ma direi che quest’ultimo, che può contare su un sindaco e nove assessori, può farsene carico.

E ricominciamo a contare: quanto ci vorrà per vedere un palo nuovo?