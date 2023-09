Da Asd Fusion 90 anni di esperienza nello sport e nella cura della persona: dal pilates al pump ecco tutti i corsi della prossima stagione

Perché scegliere noi?

Perché non vi garantiremo mai risultati strabilianti in pochissimo tempo.

Perché non vi posteremo mai in mutande per far vedere a tutti come eravate e come siete.

Perché non vedrete mai la nostra immagine come esempio, in quanto noi non siamo migliori di voi.

Perché noi non vi consiglieremo mai diete e integratori, perché non siamo medici.

Perché non registreremo mai video di allenamenti scorretti esaltando la vostra prestazione.

Perché noi… abbiamo rispetto di voi.

Se volete un risultato, gli unici che possono darvi una garanzia, siete voi stessi, con la vostra volontà e costanza.

Noi vi daremo solo le giuste informazioni, i mezzi e la nostra costante presenza.

Siamo sicuramente in grado di rispondere alle vostre domande:

Voglio dimagrire. Voglio mettere su tono muscolare. Voglio essere in forma per la stagione sciistica, voglio correre meglio.

Uno dei nostri punti di forza è la collaborazione. Da sempre siamo convinti che più figure insieme completano il lavoro. Quindi se si hanno dei problemi di salute è necessario andare dal medico o dal fisioterapista, dopodichè venite da noi che insieme a loro faremo di tutto affinchè possiate stare meglio. Lo stesso vale per nutrizionisti, ortopedici e psicologi.

Per noi lo sport è cura della persona a 360 gradi.

Le nostre proposte per la nuova stagione 2023/2024

corsi di Pilates

corsi di stretching

corsi di posturale

corsi di tonificazione

corsi di walk

corsi di funzionale

corsi di pump

corsi di yoga

Ed altre novità!

In palestra

preparazioni pre sciistica

collaborazioni con nutrizionisti e allenamenti mirati

collaborazioni con fisioterapisti e allenamenti mirati

schede progressive di lavoro personalizzato

assistenza costante e attenzione al gesto

educazione alla correttezza dell’attività motoria

lavoro mirato per i minori.

E sicuramente meno sportivo ma utile, un ampio parcheggio gratuito.

Tutto questo compreso nell’abbonamento.

In un periodo in cui app e trainer on line propongono un lavoro difficilmente controllabile dall’utente, riteniamo sia sempre di moda affidarsi a chi ti sta davanti concretamente.

L’esperienza e la conoscenza sono un bagaglio importante da condividere con chi vuole imparare a muovere il proprio corpo in salute. All’A.s.d. Fusion non ci sono solo insegnanti ma anche sportivi, che possono vantare esperienza in atletica leggera, nuoto, equitazione, arrampicata, trail, cultura fisica, alpinismo, sci, paracadutismo sportivo, ciclismo, bike e canottaggio.

90 anni di sport in due istruttori

Perché l’esperienza conta

Via aspettiamo a Loano, in via Nazario Sauro 9.

Per maggiori informazioni potete contattare il numero 3336311827 oppure il 3207111245.

Per rimanere sempre aggiornati potete visitare la nostra pagina Facebook