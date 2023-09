Covid, conto alla rovescia per la nuova campagna vaccinale in Liguria: si parte il 29 settembre

Liguria. Conto alla rovescia per l’avvio della campagna vaccinale contro il Covid in Liguria, che quest’anno partirà il 29 settembre, tra le prime regioni in Italia.

Le prime dosi di vaccino verranno somministrati alle fasce cosiddette a rischio: gli ospiti delle rsa e gli operatori sanitari delle residente protette e quelli che lavorano a stretto contatto con persone fragili e immunodepresse, che saranno tutti vaccinati direttamente nelle strutture interessate, senza prenotazione. Seguiranno poi le persone immunodepresse, che verranno vaccinate tramite Asl e ospedali prenotando l’appuntamento tramite app. A tutti verrà proposta in concomitanza la vaccinazione anti influenzale.

Nella seconda fase della campagna, che dovrebbe partire – ma molto dipende dell’arrivo delle dosi in regione – intorno alla fine di ottobre, verranno vaccinati tutti gli operatori sanitari, gli over 80 e tutti i fragili. Una volta messe in sicurezze queste fasce, si passerà a tutto gli over 60 e alle donne in gravidanza e in allattamento.

La circolare del ministero della Salute, d’altronde, è chiara, e detta tempi e modi. Quest’anno la campagna antinfluenzale partirà in concomitanza con la campagna di vaccinazione anti covid, con l’utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici la cui approvazione da parte di Ema e Aifa era prevista per fine estate/inizio autunno, e di cui si prevede la disponibilità di dosi appunto a partire dal mese di ottobre.

L’obiettivo della campagna nazionale è prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi della malattia nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari e sociosanitari. A questi gruppi di persone, sottolineano dal Ministero, è raccomandata e offerta una dose di richiamo, con valenza di 12 mesi, con la nuova formulazione di vaccino aggiornato che dovrebbe proteggere anche dalle nuove varianti del virus, tra cui la Eris, sequenziata proprio in Liguria.

“Siamo di fronte a una piccola crescita dei casi, con un quadro endemico che gli esperti avevano segnalato, non è una novità – aveva detto a metà settembre l’assessore alla sanità, Angelo Gratarola – Ed è frutto, per fortuna, della libertà che abbiamo riottenuto anche grazie a una massiccia campagna vaccinale”.

“Succederà ancora, specie nel periodo invernale, di dover registrare qualche ricovero dei soggetti fragili. E allora il messaggio è sempre lo stesso: la vaccinazione è fortemente consigliata per gli over 60 e appunto per i fragili. A metà ottobre partirà la campagna, che sarà abbinata a quella della vaccinazione influenzale”.