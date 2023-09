Cosseria 2024: Molinaro pronto al tris, Vaccarezza guarda alla vice Urru. Ma lei frena: “Pieno sostegno al sindaco, credo in lui”

Cosseria. Prime “manovre” di avvicinamento all’appuntamento elettorale del prossimo anno a Cosseria, dove sembra scontato che l’attuale sindaco Roberto Molinaro cerchi di intraprendere il terzo mandato. “Vorrei terminare i lavori che sono in corso”, afferma.

Il primo cittadino, in quota Lega, è alla guida di un gruppo che, seppur civico, è politicamente targato centrodestra: un legame sottolineato oggi dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza, autore di un vero e proprio “endorsement” nei confronti della vice sindaco, Tamara Urru. “Prima di tutto un’amica, che ha saputo dimostrare di essere anche un ottimo amministratore – scrive Vaccarezza nel suo messaggio – Ha interesse vero e sincero per il paese, e i risultati che ha ottenuto lo dimostrano. Il prossimo anno Cosseria rinnoverà il consiglio comunale: sono sicuro che Tamara potrà essere, ancora una volta una risorsa fondamentale. Noi facciamo il tifo per lei“.

Parole che sembrano celare una lotta interna per la candidatura a sindaco tra Molinaro e la sua attuale vice, ma Urru smentisce: “Da sempre in questo mio percorso amministrativo sostengo Angelo Vaccarezza e grazie a lui a Cosseria siamo riusciti a portare a casa progetti importanti. Non ho nessuna velleità politica e il mio obiettivo è quello di fare squadra per il nostro paese. Credo che Molinaro sia il candidato sindaco più idoneo per portare avanti le istanze di questa maggioranza, e sottolineo fin da subito che non è assolutamente mia volontà scavalcarlo o spaccare ciò che si è costruito finora“, conclude Tamara Urru.

Sul fronte dell’opposizione ancora il massimo riserbo sul futuro, nei prossimi giorni potrebbe prendere il via un progetto più agguerrito per cercare di scalzare la leadership a Molinaro, ma non è tutto. Rumors sempre più insistenti parlano di una terza possibile lista che vorrebbe scendere in campo, composta da persone lontane dai partiti e dalla politica ma vicine alle origini e alle tradizioni del paese. È indubbiamente presto per far sì che qualcuno si sbilanci ma in paese l’aria di arrembaggio si sta respirando.