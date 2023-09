Coppa Liguria, Città di Savona e Vadese pareggiano: deciderà la Dea bendata

Città di Savona 1 (59′ Buttu) – Vadese 1 (80′ Brondo)



95′ Numero di Ferrara sulla fascia, che salta un uomo in un fazzoletto di terreno. Cross di Esposito. Girata in semirovesciata di Rapetti. Palla fuori. L’arbitro fischia tre volte. Ora tocca alla Dea bendata tramite il sorteggio decidere chi passerà il turno.

91′ Palo del Città di Savona! Caredda mette in mezzo uno spiovente. Romano si coordina e al volo calcia sull’angolo più lontano. Palo! Il Città di Savona chiude in attacco.

90′ Quattro minuti di recupero.

87′ Fallo di Brondo su Romano sanzionato con il cartellino giallo.

82′ Romano prova a riportare avanti il Città di Savona ma il tiro da posizione defilata non è abbastanza per impensierire Radu.

80′ Pareggia la Vadese! Retropassaggio maldestro di Di Roccia con tutta la Vadese in corsa per pressare la palla. Tona riceve con Bova invano in uscita. Palla a Brondo che, a porta sguarnita scaraventa il pallone in rete.

78′ L’arbitro espelle mister Saltarelli. Doppio giallo per il tecnico azzurrogranata.

74′ Città di Savona vicino al raddoppio. Romano punta e supera Berardinucci involandosi verso la porta. Il difensore non molla e disturba l’attaccante che da ottima posizione incrocia troppo spedendo a lato. Sul ribaltamento di fronte, conclusione di Martino dalla distanza parata da Bova.

70′ Nel Savona Ferrara per Pondaco, nella Vadese invece Fiori per Esposito.

68′ Tiro alto di Brondo, buono comunque il suo ingresso con già due palloni recuperati.

65′ Ancora un cambio tra gli ospiti. Dentro Brondo e fuori Signori, Dalipi al posto di Raffa.

60′ Nella Vadese esce Vallone ed entra Martino.

59′ Città di Savona in vantaggio. Azione sulla sinistra, Caredda mette in mezzo (proteste da parte della Vadese per una possibile posizione di fuorigioco). Palla respinta. Buttu si coordina e calcia dritto in porta. La deviazione sfortunata di Xhuri beffa Radu spedendo a fil di palo.

51′ Contatto Caredda – Esposito al limite dell’area. L’arbitro giudica fuori. Salis calcia la punizione ravvicinata . La barriera devia sopra alla traversa. Sul corner, Tona calcia al volo da buona posizione ma spedisce fuori.

50′ Azione avvolgente della Vadese nel corso della quale spicca il tocco di tacco di Raffa a chiudere il triangolo con Tona. Poi palla a Salis, che prova l’imbucata resa vana dal posizionamento dell’arbitro su cui sbatte la sfera.

48′ Romano apre per Beani. Cross fuori misura che si trasforma in un tiro pericoloso. Radu con la mano mette sopra alla traversa. Caredda al posto del dolorante Doci.

Gioco fermo per un colpo al volto subito da Doci.

45′ Secondo tempo. Si riparte. Nessun cambio nell’intervallo.

Secondo tempo

45+1′ Il primo tempo si chiude in parità. Inizio positivo del Città di Savona che ha calciato più spesso verso la porta senza mai però trovare l’angolo giusto anche da posizione ravvicinata. Spicca la sicurezza che Radu dà alla retroguardia della Vadese. Gli azzurrogranata ci hanno messo un po’ a carburare. Sul finale, sono andati vicinissimi al goal con Vallone.

45′ Vadese pericolosa con Salis che serve in mezzo Tona, Di Roccia buca l’intervento ma è poi bravo nel recuperare palla e liberare l’area.

42′ Saltarelli manda in campo Tona al posto di Mandaliti. Salis mezzala, Raffa a sostegno della coppia d’attacco composta dal nuovo entrato e da Vallone.

38′ E invece il Città di Savona contrattacca. Pondaco calcia forte verso il centro dell’area. Deviazione in angolo. Corner battuto troppo debolmente, Radu – che fa spesso sembrare tutto facile – blocca agevolmente.

36′ Punizione di Salis dalla distanza deviata in angolo. Sulla respinta della difesa, Salis conclude con una palombella che si spegne sopra alla traversa. La Vadese sembra poter chiudere in crescendo.

35′ Pondaco riceve spalle alla porta appena dentro l’area. Protegge bene la sfera, si gira e calcia. Palla poco sopra alla traversa ma con Radu in controllo.

32′ Occasionissima per la Vadese! Vallone serve Salis. Il cenotrcampista premia l’inserimento dell’attaccante con un passaggio col contagiri. Vallone dentro l’area piccola non riesce a superare Bova in uscita.

31′ Gran lancio di Signori a cambiare il campo, Salis controlla bene ma l’arbitro fischia fuorigioco. Dalla nostra postazione pare una chiamata errata.

28′ Mandaliti prova il tiro dalla distanza. Palla fuori.

25′ Romano va via sulla fascia superando il tentativo di Signori. Pulina lo rincorre e si rende protagonista di un bel recupero. Sfida interessante sulla fascia tra la punta biancoblù e il terzino azzurrogranata.

22′ Savona vicino al goal. Ancora da palla rubata. Doci recupera e conduce centralmente, passaggio rasoterra per Romano. L’ex Albissole calcia da buona posizione, tiro potente ma centrale. Radu respinge con i pugni.

21′ Vallone prova a sfondare centralmente, si fa strada tra due avversari ma alla fine la difesa savonese riesce a spazzare via.

18′ Pallone calciato in mezzo all’area dalla Vadese. Nessuno riesce a impattare. Bova blocca comodamente. In questa fase la Vadese prova a tenere di più palla.

Cielo coperto ma fa ancora molto caldo. Non tira aria. Clima che alla lunga inciderà sul ritmo di gara.

14′ Biancoblù sempre pericolosi in ripartenza. Pondaco lancia lungo. Romano riceve e punta Berardinucci che mantiene la posizione. Conclusione troppo centrale. Radu para a terra.

13′ Esposito calcia dritto sul primo palo. Radu respinge corto. Il Città di Savona ha iniziato meglio la partita. La Vadese deve ancora trovare le misure.

11′ Podanco ruba palla a Signori. Riparte il Città di Savona cambiando gioco. Beani dall’altra parte prova il tiro ma calcia abbondantemente alto.

10′ Incursione centrale di Esposito. Passa a Pondaco che prova il tiro da fuori. Palla debole e a lato. Nessun problema per Radu.

Per la Vadese, difesa a quattro e rombo a centrocampo con Signori vertice basso, Madaliti ed Esposito mezzali e Salis dietro al tandem Raffa-Vallone.

5′ Proprio Romano e Doci sono protagonisti della prima azione pericolosa. Il primo taglia dentro al campo e serve in profondità sulla corsa il compagno. Radu esce bene in presa bassa e la fa sua.

Modulo 4-4-2 per il Città di Savona, con coppia d’attacco formata da Pondaco e Rapetti. Gli altri due attaccanti, Doci e Romano, partono larghi sugli esterni.

2′ Città di Savona subito in attacco. Rapetti fa la sponda per Romano che prova a mettere in mezzo dal fondo. Palla ribattuta in corner. Angolo messo fuori dalla difesa azzurrogranata. Buttu ci prova dalla distanza ma calcia alto.

1′ Si parte con la Vadese incaricata del calcio di inizio.

Primo tempo

Città di Savona: 12 Bova, 2 Beani, 3 Esposito, 4 Buttu, 5 Di Roccia, 6 Matarozzo, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Pondaco, 11 Doci. A disposizione: 1 Superchi, 13 Caredda, 14 Palumbo, 16 Ferrara. Allenatore: Frumento.

Vadese: 1 Radu, 2 Pulina, 3 D’Anna, 4 Xhuri, 5 Berardinucci, 6 Signori, 7 Esposito, 8 Mandaliti, 9 Vallone, 10 Salis, 11 Raffa. A disposizione: 12 Trozzola, 13 Brondo, 14 Dalipi, 15 Fiori, 16 Marchelli, 17 Giannone, 18 Martino, 19 Tona, 20 Ninivaggi. Allenatore: Saltarelli.

Arbitro: Riccardo Bartolotta di Genova.

Quiliano. Al Picasso va in scena il terzo turno della Coppa Liguria. Chi vince passa, in caso di “x” sarà sorteggio. Ma soprattutto sono le prove generali per il campionato, entrambe le squadre saranno impegnate nel Girone “B”. Se la Vadese parte con ambizione ma senza assilli, i biancoblù puntano apertamente al salto in Promozione. Gara da cui Ermanno Frumento potrà trarre indicazioni interessanti in vista dell’esordio di domenica prossima contro il Borgio Verezze.