LEGINO 1 (30′ rig Macagno) vs CERIALE 1 (85′ rig Burdisso)



45’+7′ Finisce qui! Legino e Ceriale si spartiscono la posta.

45′ Sette minuti di recupero annunciati dalla terna. Palmigiano entra per Agate a terra con i crampi.

41′ Pastorino cade male nel tuffo e rimane a terra dolorante. Sembrerebbe essersi rotto il polso, gioco fermo da qualche minuto. Tobia lo sostituisce con Canevari, ambulanza in arrivo per l’estremo difensore titolare.

40′ Calcio di rigore per il Ceriale! Ottima uscita palla al piede di Prudente che permette a Beluffi di avanzare verso la porta: steso, si va dal dischetto. Parte Burdisso…rete! Il Ceriale pareggia!

38′ Condorelli prova da fuori ma il pallone va fuori.

36′ Gloria per Vinci, un altro cambio del Ceriale.

33′ Revello spreca un invitante occasione per il 2 a 0 spedendo a lato all’interno dell’area. Prudente per Ballone, ecco ancora Brignoli.

31′ Brignoli lancia Orrù sostituendo Gibilaro. Un cambio offensivo per provare ad agguantare il pari.

28′ Si alza il nervosismo tra panchine. Si preannuncia un finale di partita particolarmente acceso qui al Ruffinengo.

23′ Fuori Macagno per Ferrara, ecco la prossima mossa di Tobia. Ammonito Gibilaro, intanto, per il precedente fallo prima della sostituzione.

14′ Pastorino para la conclusione di Ballone su calccio di punizione. Intanto il Legino cambia: fuori Donna per Sadiku.

12′ Il Ceriale continua a spingere verso il pareggio dimostrando maggiore dinamismo al momento. Legino più contenuto ma che ha avuto più palle gol importanti, per esempio l’occasionissima di Piacentini.

7′ Vinci prova da lontanissimo con un risultato scadente. Intanto l’arbitro ammonisce Revello per un fallo precedente sul quale è stato applicato il vantaggio.

4′ Piacentini a tu per tu con Vinci spara alto e si divora il gol del raddoppio.

3′ Beluffi a terra in area di rigore: per l’arbitro non c’è niente.

1′ Macagno si libera alla grande e colpisce il palo esterno! Che guizzo del giocatore offensivo verdeblu.

Si riparte!

Secondo tempo

45’+2′ Duplice fischio al Ruffinengo: 1-0 Legino in questa prima frazione di gioco.

45′ +1′ Ammonito Macagno per simulazione.

45′ Saranno due minuti di recupero.

39′ Burdisso si divora il gol del pari! Ottima trama nello stretto dei biancoblù che porta il numero 9 a trovarsi in buona posizione. Tiro troppo debole ma il Ceriale c’è.

37′ Ammonito Romeo tra le fila locali. Partita che inizia ad innervosirsi con il passare dei minuti.

32′ Tiro a giro di Gibilaro che non va così tanto distante dallo specchio. Reazione rabbiosa degli uomini di Brignoli.

30′ Calcio di rigore per il Legino! Punito un contrasto in area di rigore. Parte Macagno…rete! Locali in vantaggio.

28′ Legino più pimpante in questa fase della partita.

21′ Revello per Dorino, cambia subito Tobia ma più che una mossa tattica si tratta di una disciplinare.

14′ Burdisso vicinissimo al super gol da fuori area! Il suo tentativo sulla repinta da corner esce di pochissimo dall’incrocio dei pali.

10′ Occasione Legino! Si libera Macagno che calcia verso la porta da posizione laterale: pallone fuori di poco, brivido per i biancoblù.

7′ Condorelli serve Beluffi con una splendida parabola. Il numero 11 controlla dentro l’area e il suo tentativo viene murato in corner.

4′ Ceriale vicinissimo al gol! Colpo di testa di Gibilaro che, pescato da Beluffi indisturbato dentro l’area, indirizza la sfera a pochi centimetri dal palo. Partiti meglio gli uomini di Brignoli.

Fischio d’inizio arrivato in questo momento!

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Legino: 1 Pastorino, 2 Crocilla, 3 Semperboni, 4 Cappannelli, 5 Garzoglio, 6 Kertalli, 7 Donna, 8 Dorino, 9 Romeo, 10 Macagno, 11 Piacentini. A disposizione di mister Tobia ci sono: 12 Canevari, 13 Cancellara, 14 Ferrara, 15 Latini, 16 Revello, 17 Sadku, 18 Tobia,19 Casu.

Ceriale: 1 Vinci A, Vinci S, 3 Quispe, 4 Ballone, 5 Farinazzo, 6 Giguet, 7 Agate, 8 Gibilaro, 9 Burdisso, 10 Condorelli, 11 Beluffi. A disposizione di mister Brignoli ci sono: 12 Luppi, 13 Prudente, 14 Genduso, 15 Orrù, 16 Gloria, 17 Cenesio, 18 Piu, 19 Loberto, 20 Palmigiano.

Arbitra l’incontro Cazacu della sezione di Albenga, coadiuvato dai savonesi Parodi e Filippi.

Savona. Buonasera dallo stadio Ruffinengo di Savona per il recupero del primo turno di Coppa Italia Promozione. La gara d’andata dei sedicesimi tra Legino e Ceriale offre sicuramente alcuni spunti importanti in questa prima domenica settembrina. Gli uomini di Tobia, dopo aver sofferto a salvarsi nella passata stagione, puntano ad un campionato di alto livello e la rosa a disposizione non smentisce le intenzioni. Quelli di Brignoli, un gruppo quasi totalmente rivoluzionato, sta cercando di trovare la propria identità per seguire proprio la strada dei verdeblù. Insomma, una sfida da non perdere.