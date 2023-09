Coppa Italia Promozione, la Carcarese passa il turno: 4 a 1 al Bragno

CARCARESE – NEW BRAGNO 3-1 (6-1) – (11’ e 15’ Spozio, 52’ Jovanov rig., 62’ Briano)

CARCARESE – NEW BRAGNO 4-1 (7-1) – (11’ e 15’ Spozio, 52’ Jovanov rig., 62’ Briano)

47’ Triplice fischio, vittoria per 4 a 1 per la Carcarese che passa il turno

35’ Espulso anche mister Adami per proste

30’ BRAGNO IN 10! Espulso Risso, duro su Dematteis

29’ Jovanov a tu per tu con Giribaldi, calcia sul primo palo ma il portiere devia con le gambe

28’ Bonifacino entra in area e la passa centralmente a Canaparo che tira di prima: Rizzo si oppone

26’ Sostituzione anche per il Bragno: Simone Rizzo prende il posto di Pizzolato

21’ Quarto cambio per la Carcarese: fuori Nonnis, dentro Bonifacino

20’ Della Rossa dalla destra per Nonnis che al vertice dell’area colpisce di prima, pallone di poco alto

17’ GOOOOOOOL! Cross di Della Rossa in area per il neo entrato Briano che di testa realizza la sua prima rete stagionale e il tris biancorosso

14’ Triplo cambio per la Carcarese: escono Diamanti, Brignone e Saviozzi per Briano, Dematteis e Canaparo

12’ Saviozzi calcia dal limite, la deviazione di Croce inganna Rizza, palla in rete ma il guardalinee alza la bandierina: gol annullato per fuorigioco

11’ Ancora Carcarese in avanti, Puglia salva sulla linea la conclusione di Croce

10’ Azione insistita della Carcarese, Brignone dal limite calcia e colpisce il PALO interno

7’ GOOOOOOOL! Dal dischetto va lo stesso Jovanov che il mancino spiazza Giribaldi. 2 a 1

6’ RIGORE PER IL BRAGNO! Azione personale di Jovanov che a centrocampo salta tre giocatori scambia con Tubino e entra in area dove viene placcato da due difensori biancorossi. Per l’arbitro è calcio di rigore

2’ Cross dalla sinistra per Gamba che nel cuore dell’area manda sul fondo un rigore in movimento

1’ Si riparte, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

48’ Finisce il primo tempo. 2-0 per la Carcarese

43’ Altro errore della difesa ospite che regala la sfera a Saviozzi, che si trova a tu per tu con Rizzo: uscita perfetta del portiere che fa suo il pallone

41’ Conclusione di Basso sopra la traversa

38’ Scontro tra numero 8, a prendersi il cartellino e ad avere la peggio è Diamanti

30’ Doppia occasione per il Bragno: Jovanov entra in area dalla sinistra e punta il primo palo, Giribaldi c’è e manda in angolo. Lo stesso Jovanov batte il corner, mischia in area, colpisce da due passi Tubino ma il portiere biancorosso risponde ancora presente

25’ Ancora Carcarese, Brignone da fuori lascia partire il destro: la palla finisce di poco a lato

24’ Basso per Saviozzi che calcia dal limite, conclusione alta

21’ Mancino di Jovanov dalla distanza, troppo debole per impensierire Giribaldi

15’ RADDOPPIO! Pasticcia la difesa al limite dell’area sinistra, Saviozzi la recupera e la mette in mezzo, deviazione della retroguardia, la palla arriva a Spozio che realizza la sua doppietta personale: palo, gol. 2-0

11’ GOOOOOOOL! Corner battuto dalla sinistra da Della Rossa, incornata perfetta di capitan Spozio. Carcarese in vantaggio

4’ Bell’azione della Carcarese che una triangolo va vicissima al gol: Brignone dalla trequarti lancia a Saviozzi sulla sinistra, l’attaccante locale controlla e crossa in area dove Basso colpisce di prima intenzione davanti a Rizzo, il portiere si fa trovare pronto e salva i biancoverdi

1’ Si parte alle 20:34

Carcare. Si deciderà questa sera al Corrent chi tra Carcarese e New Bragno passerà i sedicesimi di finale di Coppa Italia e incontrerà la vincente tra Prà e Praese.

I ragazzi di Chiarlone partono da un rassicurante 3 a 0 maturato nella gara di andata al Paolo Ponzo, e stasera cercheranno di confermarsi. Il Bragno, però, sicuramente non starà a guardare e venderà cara la pelle.

Nonostante le numerose assenze, tra tutte quelle di capitan Di Martino, infatti i biancoverdi la scorsa domenica hanno dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà la squadra di Chiarlone: la prima mezzora è stata equilibrata e combattuta, poi il vantaggio di Saviozzi ha spianato la strada alla Carcarese andata in gol con Luca Moretti e poi nuovamente con bomber Saviozzi. È arrivata così la prima vittoria stagionale per i biancorossi che oggi cercheranno di bissare alla prima in casa.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Moretti L., Nonnis, Croce, Spozio, Moretti F., Della Rossa, Diamanti, Basso, Brignone, Saviozzi. A disp.: Ghiglione, Bonifacino, Bianchi, Manfredi, Briano, Dematteis. Zizzini, Canaparo, Mombelloni. All. Loris Chiarlone

BRAGNO: Rizzo M., Savaresi, Turco, Negro, Cirio, Puglia, Tubino, Risso, Jovanov, Pizzolato, Gamba. A disp.: Di Noto, Bovio, Marini, Rizzo S., Bignoli. All. Simone Adami

ARBITRO: Luca Savino di Genova

ASSISTENTI: Silvano Salvestrini e Elena Parizzi di Albenga