Coppa Italia e Coppa Liguria: verdetti e risultati del weekend

Coppa Italia di Eccellenza

Antipasto di campionato che sembra gettare una luce più equilibrata a un torneo che fino a una manciata di giorni fa sembrava sulla carta poter essere appannaggio di Cairese e Imperia. Gialloblù e nerazzurri sono ancora le favorite – ci mancherebbe – ma devono tenere alta la guardia. I valbormidesi, dopo una gara di andata buona e persa agli sgoccioli, sono andati in difficoltà al De Vincenzi perdendo anche il ritorno contro il Pietra Ligure (2 a 0) e chiudendo in nove uomini. Subito un segnale che nulla sarà facile e se recepito nel modo giusto potrebbe essere una “lezione” arrivata nel momento giusto. All’Imperia, invece, da sciogliere il nodo allenatore dopo l’esonero di Pisano. Le genovesi, soprattutto, stanno a guardare sperando in una “caduta degli dei”. Qui la cronaca di Pietra Ligure vs Cairese.

Primi verdetti. La Forza e Coraggio riesce ad avere la meglio sulla Sammargheritese e vincendo 3 a 2 in trasferta dopo i supplementari stacca il pass per la qualificazione. Il Campomorone Sant’Olcese del mister savonese Alessi batte 4 a 3 il Taggia bissando il successo dell’andata, terminata 5 a 0. Non basta all’Arenzano la vittoria in extremis per 2 a 1 per ribaltare il 4 a 1 con cui all’andata il Busalla si è garantito a posteriori la qualificazione. Netta affermazione dell’Athletic Club di Albaro, 4 a 1 per gli uomini di Mariani sull’Angelo Baiardo del nuovo allenatore Amirante. Ribaltata la sconfitta 2 a 1 dell’andata.

Rinviate causa maltempo, si sono giocate alcune gare d’andata. Il Rivasamba ha battuto tra le mura amiche la Voltrese 2 a 0 mentre l’Imperia ha avuto la meglio al “Negrotto” contro il Serra Riccò imponendosi 2 a 1. Pareggio per 0 a 0 tra la Golfo Paradiso e la Genova Calcio.

Coppa Italia di Promozione

Gare di ritorno (in verde le squadre qualificate)

Camporosso 2 – Finale 4 – ai calci di rigore passa il Finale 4-7; San Cipriano 1 – Sestrese 0; Carcarese 4 – New Bragno 1 (cronaca); Canaletto 1 – Cadimare 0; Sampierdarenese 1 – Molassana 1; Campese 2 – Celle Varazze 3; Pra’ FC 1 – Praese 1; Vallescrivia 2 – Intercomunale Beverino 1; San Desiderio 3 – Little Club James 1 (d.t.s); Don Bosco Spezia 2 – Levanto 3.

Gare di andata

Legino 1 – Ceriale 1 (cronaca); San Francesco Loano 4 – Pontelungo 0; Magra Azzurri 2 – Caperanese 1; PSM Rapallo 2 – Bogliasco 3; Tarros Sarzanese 2 – Rapallo Ruentes 1; Ventimiglia 4 – Quiliano&Valleggia 0.

Coppa Liguria di Prima Categoria

Gare di andata

Ha preso il via anche la stagione ufficiale delle formazioni savonesi che, in campionato, saranno divise tra il Girone “A” e il Girone “B”. Spiccano i netti successi del Millesimo e dell’Albissole. Tanti goal ed emozioni nel derby savonese tra Letimbro e Priamar Liguria e nel match tra Borgioe Vadino. Nessun pareggio.

Oneglia 0 – Argentina Arma 2; Andora 1 – Baia Alassio 2; Borgio Verezzi 2 – Vadino 3; Plodio 0 – Millesimo 3; Altarese 0 – Città di Savona 1 (cronaca); Letimbro 4 – Priamar Liguria 2; Albissole 3 – Rossiglionese 0.