Consiglio sui migranti ad Albenga, l’appello del sindaco: “No allo spreco di soldi pubblici, la riunione si faccia nella sua sede naturale”

Albenga. Continua a tenere banco, ad Albenga, la questione relativa al consiglio comunale da tenere in piazza San Michele.

Oggi il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis lancia un appello alla minoranza: “No allo spreco di soldi pubblici. Il consiglio si faccia nella sua sede naturale”.

Afferma il primo cittadino ingauno: “Sul tema siamo aperti al confronto, sia politico, magari durante il prossimo consiglio comunale, che con i cittadini, ma senza speculazioni elettorali o la teatralizzazione di un tema delicato riguardante un’emergenza mal gestita dal Governo Meloni. Invito ancora una volta il presidente del consiglio comunale Diego Distilo a un momento di riflessione”.

“Le persone che ieri erano presenti in piazza San Michele avrebbero tranquillamente potuto partecipare a una seduta regolare tenuta in sala del consiglio. Non c’è bisogno di spendere soldi pubblici per fare un consiglio comunale in piazza, per il quale sarebbe necessario, come previsto dal piano della sicurezza redatto dall’ingegner Allaria (responsabile della sicurezza del Comune di Albenga), adempiere alle prescrizioni previste”.

“Se si vuole portare il punto in discussione, venga riconvocato il consiglio nella sua sede naturale senza sprecare soldi dei cittadini di Albenga, garantendo un dialogo sul tema e la partecipazione, in presenza o tramite diretta streaming di tutti i cittadini” conclude Tomatis.