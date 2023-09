Consiglio sui migranti ad Albenga, il Pd: “Ex Anfi inagibile? Ciangherotti ignora i verbali di Prefettura e Vigili del Fuoco”

Albenga. La segreteria del circolo Pd di Albenga risponde alle dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti rispetto alle condizioni dell’ex Anfi, trasformato in centro di accoglienza temporaneo.

“Non solo ieri abbiamo dovuto assistere ad imbarazzanti scene di ordinaria follia politica con una convocazione improvvisata di un consiglio comunale (come dimostra la mancanza anche dei mezzi tecnici quali microfoni, luci ecc…), ma oggi aprendo i giornali abbiamo dovuto anche sgranare gli occhi sperando di non essere impazziti. Il candidato sindaco in pectore del centro-destra Eraldo Ciangherotti, infatti, è riuscito anche a dichiarare che i locali dell’ex Anfi risultano inagibili ignorando de facto i verbali della prefettura e dei vigili del fuoco”.

“Siamo sicuri che sia un comportamento istituzionalmente corretto da parte di quella che è una carica pubblica? Noi sinceramente pensiamo di no”, sottolineano i Dem.

“Stasera, purtroppo, alla città toccherà assistere al secondo atto del teatrino ingauno che ha come registi i rappresentati del centro-destra unito, che ora vede tra le sue file anche l’UDC. Anche quest’ultima, ripudiando le sue origini cattoliche, riesce ad ignorare le parole del Vescovo? Quante stranezze sotto le torri ingaune”.