Consiglio regionale, approvato ordine del giorno contro “caro-bollette” e sicurezza energetica

Savona. Con 19 voti a favore (maggioranza) e 12 contrari è stato approvato l’ordine del giorno 936 presentato da Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente), e sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza, che impegna la giunta a mettere in campo tutte le azioni e misure necessarie all’attuazione del Piano energetico nazionale attraverso la realizzazione di progetti che, oltre a consentire al Paese la diversificazione e la sicurezza in materia energetica, lo mettano al riparo dalle ricadute di ulteriori crisi che hanno già avuto pesanti ripercussioni sulla vita di moltissime famiglie e imprese italiane.

Nel documento discusso oggi in aula, si chiede di intervenire per mantenere costante il confronto con il territorio, le amministrazioni e tutte le realtà coinvolte per garantire la realizzazione di progetti che contengano tutti gli interventi necessari a garanzia della sicurezza, del rispetto dell’ambiente e della salvaguardia dell’ecosistema di mare e di terra.

Infine, a farsi carico che il governo si faccia parte attiva per individuare adeguate risorse per realizzare le opere di accompagnamento destinate a infrastrutture e progetti di valorizzazione, sviluppo e rilancio del territorio savonese per tutte le comunità coinvolte nelle progettazioni energetiche.

Nel dibattito sulla risoluzione e sull’ordine del giorno 936 sono intervenuti anche Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini), Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente), Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), Veronica Russo (FdI) e Claudio Muzio (FI).