Città di Savona: Tiziano Glauda sarà il coordinatore della Scuola Calcio

Il Città di Savona comunica che mister Tiziano Glauda sarà il coordinatore della Scuola Calcio entrando a far parte dello staff del responsabile del settore giovanile Gianfranco Pusceddu.

Mister Glauda dopo un’importante carriera come calciatore in società importanti tra cui Genoa, Imperia, Savona, Cuneo e Vado ha intrapreso la strada da allenatore in società del comprensorio: Legino, Savona e Priamar, esperienze che l’hanno portato a diventare tecnico per il Centro Federale Territoriale di Savona-Alassio.

“Siamo felici – scrive il club – di poter mettere a disposizione dei nostri piccoli giocatori e delle loro famiglie, una persona con tali competenze e preparazione sia dal punto di vista tecnico che umano“.