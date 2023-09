Ciangherotti a Paestum alla kermesse forzista nel giorno del compleanno di Silvio Berlusconi: “Forza Italia sarà sempre la casa dei moderati”

Albenga. Sarà presente anche il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti alla kermesse forzista di tre giorni – in programma a Paestum, in Campania – organizzata dal partito fondato dall’ex premier Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso all’età di 86 anni. In serata, previsto l’arrivo del Coordinatore provinciale di Savona Marco Melgrati.

“Come ha sottolineato il presidente Antonio Tajani – spiega Ciangherotti -, questo evento non vuole essere un ricordo nostalgico di Silvio Berlusconi, ma un’occasione per raccogliere e portare avanti l’importante eredità che ha lasciato al partito e al nostro Paese”.

I lavori della convention dureranno tre giorni e si apriranno oggi, 29 settembre, nel corso di una giornata molto speciale per tutti i militanti forzisti: “Oggi il nostro presidente avrebbe compiuto 87 anni – prosegue il consigliere albenganese -. Nessuno potrà mai essere come lui, ma il partito ora deve guardare avanti e affrontare una sfida di rinnovamento e consolidamento molto ambiziosa. Forza Italia deve restare la casa dei moderati e il punto di riferimento per gli europeisti italiani che si ispirano ai valori cristiani e ai principi liberali e garantisti”.

A Paestum sarà presente anche un ologramma di Silvio Berlusconi, un’immagine tridimensionale attraverso la quale verrà rievocato lo storico discorso del Congresso nazionale pronunciato dall’ex premier negli Usa nel 2006: “Nel corso della sua inimitabile carriera politica e imprenditoriale – conclude Ciangherotti -, Berlusconi è riuscito laddove altri hanno fallito. Le sue parole rappresentano ancora oggi una fonte inesauribile di ispirazione, soprattutto per chi crede in un Paese migliore. E sarà proprio questo lo spirito con con cui affronterò insieme al partito l’importante sfida elettorale che ci aspetta ad Albenga tra pochi mesi. Perché Albenga merita di più e merita soprattutto un’amministrazione all’altezza della nostra bellissima città”.