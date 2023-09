Ceriale, mozione di Mazzone e Dani: “Un rappresentante del Comune nel CdA di Servizi Ambientali”

Ceriale. Ha come tema la “Rappresentanza del Comune di Ceriale nell’ambito del consiglio di amministrazione della Servizi Ambientali S.p.A.” la mozione che i consiglieri di minoranza di CerialeSì Antonello Mazzone e Fabrizio Dani hanno intenzione di portare in discussione nella prossima riunione del consiglio comunale.

“L’acqua è un bene prezioso – sottolineano – pertanto va tutelata con tutte le azioni possibili. Negli ultimi anni abbiamo rilevato la necessità di programmare interventi sia sulla rete idrica, per eliminare le gravi dispersioni che si verificano in oggi, nonché sulla rete fognaria, per la quale questo gruppo aveva già segnalato in forma scritta un rilevante sversamento”.

Questi motivi, oltre alla necessità di “riportare sul territorio cerialese lo sportello di Servizi Ambientali, chiuso con il Covid e non più riaperto per andare incontro alle esigenze dei cittadini soprattutto anziani”, ha spinto i consiglieri a presentare questa nuova mozione.

I consiglieri chiedono che “Ceriale abbia una rappresentanza e un ruolo nell’ambito della gestione della società in cui risulta essere il terzo rappresentante per quote societarie detenute, per poter esercitare un azione mirata a garantire una maggiore efficienza ed un controllo sulle attività svolte”.

Nell’atto presentato viene richiesto all’attuale amministrazione del sindaco Marinella Fasano di “conseguire, sentendo anche gli altri comuni, la nomina di un rappresentante individuato dal Comune stesso, nell’ambito del consiglio di amministrazione della Servizi Ambientali spa, appena le circostanze lo consentano”.

Infatti viene ribadito che “risulta necessario ed opportuno che l’amministrazione attraverso un proprio rappresentate verifichi costantemente le attività, la corretta contabilità della società, al fine di conseguire la massima funzionalità e una gestione economica sostenibile, prudente e trasparente. Pertanto viene chiesto che il sindaco si impegni ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per procedere alla nomina, anche in accordo con altri comuni, di un rappresentante del comune di Ceriale presso il consiglio di amministrazione della società Servizi Ambientali”.