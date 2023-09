Ceriale, al volume “Inglesi in Liguria” il Premio Anthia 2023 al Libro ligure dell’anno

Ceriale. Si è tenuta ieri, al Teatro Carlo Vacca di Peagna di Ceriale, la serata culturale conclusiva della 42a edizione della Rassegna “Libri di Liguria”, mostra bibliografica di volumi di argomento ligure tradizionalmente organizzata dall’Associazione Amici di Peagna all’interno di Casa Girardenghi per dare conto delle più recenti acquisizioni della biblioteca specializzata che essa gestisce.

Programmata come evento inaugurale il 27 agosto scorso e rinviata a causa dell’allerta meteo, la serata ha visto il succedersi di due momenti. In occasione del primo, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Ceriale Marinella Fasano e dell’Assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno, il Presidente degli Amici di Peagna Giovanni Merlo ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato, quest’anno e in passato, con l’associazione, favorendone l’attività e le iniziative nel comune intento di promuovere e valorizzare la cultura ligure. Tra questi, la Parrocchia di Peagna, il Comune di Ceriale, il Circolo degli Artisti di Albissola Marina, il Circolo Fotografico “San Giorgio”, l’Associazione di Promozione Sociale “Melisma” di Loano e l’Associazione artistica “Lo Schizzo” di Toirano.

Assieme al bibliotecario, Nicola Panizza, è stata poi ripercorsa brevemente la storia dell’associazione, con la sua costituzione nel 1981 e il suo notevole sviluppo negli anni grazie soprattutto a figure rappresentative come quelle dei primi due presidenti, Ugo Balbi e Franco Gallea, di Ferdinanda Fantini e Gian Carlo Ascoli, di Monsignor Fiorenzo Gerini e del terzo presidente Stefano Roascio. Ricordata, in tal senso, l’assoluta continuità nell’organizzazione della rassegna estiva, che malgrado le restrizioni imposte dal periodo pandemico si è tenuta regolarmente, per volontà dell’ex presidente Giuliano Michelini e di tutti i membri del Direttivo, anche nel biennio 2020-2021, sono state di seguito illustrate le modalità di acquisizione, ogni anno, dei nuovi libri di argomento ligure, spiegati i criteri di allestimento della mostra in Casa Girardenghi e, in ultimo, anticipati al pubblico gli obiettivi futuri dell’associazione, tra cui l’integrazione in SBN del catalogo della biblioteca e l’ampliamento della propria programmazione culturale con presentazioni e incontri lungo tutto l’anno solare.

Il secondo momento della serata si è concentrato, come da programma, sulla presentazione dei cinque volumi finalisti del Premio Anthia al Libro ligure dell’anno, selezionati a partire da oltre 220 titoli acquisiti e presi in considerazione dall’associazione: Claudia Ghiraldello, Arte profana nel caruggio di Loano. Con ricerche dal Catasto napoleonico ed un percorso inedito su Ernesto Piumatti, Genova, De Ferrari, 2023; Castelvecchio di Rocca Barbena. Vita e storia di un borgo millenario nell’alta Val Neva, a cura di Silvio Riolfo Marengo, con Silvia Malco Badano e Roberto Badano, Albenga, Bacchetta Editore, 2022; Inglesi in Liguria. Castelli, ville, giardini, storie, a cura di Alessandro Bartoli e Francesca Centurione-Scotto Boschieri, Genova, SAGEP, 2023; Cristina Croce, Medioevo disvelato. Fede, eros e autorappresentazione nei graffiti della Genova dei secoli XI-XIV, Genova, SAGEP, 2023; Alessandro Carassale, Mercanti d’olio. Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico (1709-1815), Roma, Carocci, 2023. Per ogni volume è stata data lettura della motivazione di inclusione nella cinquina dei finalisti e sono stati invitati sul palco autori e curatori presenti, che hanno condiviso con il pubblico gli importanti risultati delle proprie ricerche e il loro significativo contributo alla conoscenza del territorio, della storia e del patrimonio culturale e artistico della nostra regione.

Al termine degli interventi, coordinati da Nicola Panizza, si è proceduto quindi alla proclamazione del vincitore del Premio Anthia, assegnato quest’anno al volume Inglesi in Liguria. Castelli, ville, giardini, storie, di SAGEP Editori. A ritirare il premio, costituito come da tradizione da un’opera originale in ceramica omaggiata dal Circolo degli Artisti di Albissola Marina, e realizzata in quest’occasione da Oscar Pennacino, sono stati i due curatori e autori del volume, Alessandro Bartoli e Francesca Centurione-Scotto Boschieri, e l’autrice di cinque contributi al suo interno, Gisella Merello, che poco prima avevano tracciato il quadro della forte, incisiva e appassionata presenza britannica in Liguria tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del secolo scorso, a partire dai luoghi-simbolo (castelli, ville e palazzi, i celebri giardini) che, oltre a testimoniare la storia personale e familiare di inglesi illustri legata all’ambito locale, si collocano oggi tra le più suggestive attrazioni turistiche della Liguria.

Si conclude così la serie di sei serate culturali organizzate dall’Associazione Amici di Peagna in occasione della 42a edizione della Rassegna “Libri di Liguria”, che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, di Simone Regazzoni, Giorgio Oddone, Mauro Moretti, Gianni Ballabio e Olinda Di Dea, Ferdinando Molteni e Michele Savino, Luca Riolfo e Valentina Staricco, Orietta Bay.

Nel ricordare, a chi non ne avesse finora avuto occasione, che l’esposizione dei volumi in Casa Girardenghi, nella via centrale del borgo, sarà ancora visitabile, assieme alla mostra pittorica “Quadri di Liguria” dell’Associazione “Lo Schizzo” di Toirano, nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 settembre, dalle ore 17.00 alle 23.00, gli Amici di Peagna ringraziano di cuore il loro pubblico e danno appuntamento alle prossime occasioni culturali.