Celle Varazze, Monteforte soddisfatto: “I ragazzi si sono ribellati a una situazione ingiusta”

La stagione del Celle Varazze è iniziata con un pareggio per 1 a 1 all’Olmo Ferro contro il Finale. L’allenatore delle civette Luca Monteforte ha apprezzato la prestazione della sua squadra e sottolineato l’importanza della reazione dopo il rigore subito (segnato da Dagnino) e reputato ingiusto.

“Il calcio è fatto di punti ma conta il merito – commenta -. I ragazzi hanno disputato una gara generosissima anche se non sono stati lucidissimi. Abbiamo dominato il campo e la palla. Loro si sono difesi bene. Alcuni episodi negativi contro avrebbero potuto far andare la partita nel verso sbagliato. Bisogna migliorare la lucidità ma non era facile costringere in difesa gli avversari per novantacinque minuti. Sono contento”.

“Abbiamo avuto occasioni anche all’inizio – prosegue – . Mia preparazione? No, è stata la voglia di ribellarsi dei ragazzi contro una decisione ingiusta. Nel secondo tempo si è giocato soltanto venti minuti, così non va bene. Quando saremo a un livello superiore di lucidità ci divertiremo”.

Dove potrà arrivare la squadra? “A sensazione – conclude -, penso che la Sestrese sia la favorita. Hanno un grande reparto offensivo. Vogliamo essere nelle quattro/cinque alle spalle dei verdestellati”.