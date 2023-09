Celle Varazze, Anselmo pigliatutto: rientro in campo, fascia da capitano e subito goal: “Dedicato a mio papà”

Ha preso il via nel migliore dei modi la stagione di Lorenzo Anselmo. L’attaccante, quest’anno capitano del Celle Varazze, ha segnato il goal che ha aperto le marcature nel pareggio 1 a 1 contro il Finale. Non poteva esserci ripartenza migliore dopo un anno, lo scorso, compromesso da un infortunio.

“Sono contento di essere tornato in campo dopo tanto tempo dopo il problema che ho avuto al ginocchio fino a marzo – commenta -. Sono in primis felice di essere sceso in campo. Sono stremato, era da un po’ che non giocavo novanta minuti”.

Come tutte le gare, anche quella dell’Olmo-Ferro è stata pesantemente condizionata dalla temperatura oltremodo elevata (in effetti, un cambio dell’orario sarebbe stato opportuno ndr). “Oggi il caldo ha inciso sia per noi sia per loro – prosegue -, essendo dilettanti ci alleniamo a un orario diverso. Manca la brillantezza fisica e mentale. Quest’anno ci sono stati tanti cambiamenti anche a livello di giocatori, ci vuole un po’ di tempo. Siamo sulla strada giusta, anche quest’anno c’è un bel gruppo. Un dedica? Per mio papà che ha compiuto gli anni la scorsa settimana”.