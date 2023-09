Celle, l’Avis ha una nuova sede: nei locali dell’ex centro prelievi di via Santi Giacomo e Filippo

Celle Ligure. L’associazione volontari del sangue, dopo lo sfratto dalla storica sede di via Colla, ha trovato spazio in via Santi Giacomo e Filippo, vicino all’ufficio dell’anagrafe nei locali che, un tempo, erano destinati ai prelievi e al consultorio.

I vani saranno inaugurati domenica 15 ottobre, alle 9,30, nella vicina piazza Silvio Volta, sotto la stazione ferroviaria. Dopo l’accoglienza delle consorelle e il saluto delle autorità, taglio del nastro per i nuovi spazi delll’associazione di volontariato presieduta da Marco Ferro.

“Siamo molto orgogliosi, – sottolinea. – Bravi i nostri volontari che hanno rinnovato questi locali. Grazie al Comune che ce li concede gratuitamente”.

L’Avis, presente a Celle dal maggio del 1966, rappresenta un prezioso punto di riferimento per il paese. Ad oggi conta 160 soci. Oltre al primario, nobile scopo, l’associazione è sempre presente con importanti iniziative solidali, nella vita cellese, e organizza la consolidata Sagra del Pesce Azzurro.