Cattardico esulta alla prima con la San Francesco: “Successo meritato, tutti importanti”

Buona la prima per la San Francesco Loano nel campionato di Promozione. La formazione, creata mettendo insieme elementi del Soccer Borghetto (Promozione) e del club loanese che ha mantenuto la denominazione (Prima Categoria), ha battuto 3 a 1 il Camporosso tra le mura amiche.

Un match che era iniziato male con gli imperiesi in vantaggio dopo appena un minuto. La squadra ha rialzato la testa pareggiando sei minuti più tardi con Auteri. Nel secondo tempo, le forze fresche dalla panchina hanno consentito di vincere grazie a due goal negli ultimi dieci minuti.

“Le partite sono tutte difficili – commenta mister Cristian Cattardico -, avevamo di fronte un’ottima squadra, organizzata e che si è difesa bene. Sono andati in vantaggio su nostro autogoal ma siamo stati bravi a tornare subito in partita. Nel secondo tempo, siamo usciti fuori. Abbiamo meritato questa vittoria”.

Una rosa ampia: “Quest’anno – prosegue – ho la fortuna di avere ventiquattro giocatori sullo stesso livello. I ragazzi devono capire che c’è bisogno di tutti e oggi c’è stata la dimostrazione. I nuovi entrati hanno aggiunto qualità per caratteristiche e dato il cambio a giocatori che hanno speso tanto nel primo tempo. Non era facile con il gran caldo. Alcuni ragazzi stanno ancora lavorando per via della stagione estiva e sono arrivati dopo”.

Ancora presto per capire quale sarà la dimensione della squadra in questo campionato: “Non abbiamo fissato un obiettivo. Il prossimo obiettivo è il Ceriale. Guardiamo sempre alla domenica seguente. Vogliamo salvarci il prima possibile attraverso prestazioni come questa”.