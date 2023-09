Caro carburanti, in Liguria la benzina più cara d’Italia. E nel savonese le tariffe sono oltre la media regionale

Savona. La Liguria si conferma tra le regioni più care per le tariffe dei carburanti: per la benzina è la più costosa, mentre per il diesel poco ci manca.

Un trend che segue quello degli scorsi mesi, con la nostra regione che è sempre risultata tra i primi posti in Italia ed ora ha di nuovo superato per la verde i 2 euro a litro, anche al self service. La media regionale di oggi, infatti, è di 2,034 €/l, la più alta dello Stivale. Sul “podio” anche la Provincia di Bolzano (2,033 €) e la Basilicata (2,028 €). Solo tre le regioni sotto i 2 euro: Lazio, Marche e Veneto.

Per quanto riguarda invece il gasolio, il prezzo medio ligure è di 1,973 €/l, peggio solo la Provincia di Bolzano con 1,978 €/l. In terza posizione la Calabria (1,968 €). A livello nazionale il diesel è al massimo del 2023.

Per cercare di venire incontro alle famiglie, il governo sta valutando di proporre un nuovo “bonus carburanti”. Il contributo, in totale 80 euro, sarebbe erogato sulla carta “Dedicata a te” e destinato a 1,3 milioni di famiglie con un Isee inferiore a 15mila euro. Per un costo di 100 milioni al mese a carico dello Stato, la decisione potrebbe arrivare già nel prossimo consiglio dei ministri.

Le tariffe nel savonese

Ma quanto costa fare rifornimento nel savonese? Sia per la benzina che per il diesel in alcuni distributori della provincia le tariffe sono superiori a quelle regionali.

A Cairo Montenotte la verde, in modalità self , va da un massimo di 2,079 €/l ad un minimo di 2,034 €/l. Mentre per il servito raggiunge i 2,269 €/l. Sotto i 2 euro, ma si pochissimo, invece il gasolio: al self le tariffe oscillano tra 1,999 e 1,969 €/l, al servito si arriva a 2,194 €/l.

E se solitamente in Valbormida i prezzi sono più alti rispetto al capoluogo, oggi invece Savona risulta più cara: al self infatti la benzina costa fino a 2,094 €/l, ma ci sono anche alcuni distributori che la vendono sotto i due euro (1,997 €/l la tariffa più bassa); al servito si toccano invece 2,253 €/l. Per quanto riguarda il diesel, al self va dai 2,014 €/l ai 1,907 €/l. In modalità servito si raggiungono i 2,203 €/l.

Tariffe leggermente più basse ad Albenga, qui la benzina in modalità self raggiunge al massimo i 2,039 €/l, 1,999 €/l invece il prezzo minimo disponibile in città. Al servito, però, si arriva fino a 2,239 €/l. Più economico anche il gasolio: al self si va dai 1,989 €/l ai 1,899 €/l, mentre al servito si sale fino a 2,189 €/l.

Tutti i dati riportati provengono dall’Osservatorio carburanti, portale nel quale almeno una volta alla settimana i benzinai devono inserire le tariffe praticare.