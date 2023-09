Carcarese, sabato via al campionato. Il ds Gandolfo: “La Sestrese è la favorita, ma noi possiamo giocarcela con tutti”

Carcare. “Come all’andata, anche al ritorno la Carcarese ha fatto un’ottima gara. Siamo contenti, era importante prepararsi al meglio per l’inizio del campionato”. È soddisfatto il direttore sportivo biancorosso Edoardo Gandolfo al termine del derby di Coppa Italia Promozione giocato al Corrent contro il New Bragno.

Una partita terminata 4 a 1 che, dopo il successo per 3 a 0 del weekend precedente, regala alla Carcarese il passaggio agli ottavi di finale, in cui affronterà la Praese. Prima, però, partirà il campionato e la Carcarese ha intenzione di far bene fin da subito cercando di migliorare il risultato della scorsa stagione e togliersi qualche soddisfazione. Lo dimostra anche il mercato di quest’estate con l’arrivo a Carcare di giocatori di livello.

“Lo avevamo detto alla fine dello scorso anno – afferma Gandolfo -, l’obiettivo di quest’anno era di mantenere l’ossatura di questa squadra, secondo me ottima, e ci siamo riusciti. Abbiamo poi puntellato la rosa con tre giocatori esperti, di categorie anche superiori, e due ottimi giovani. Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, ma come sempre parlerà il campo”.

Tante conferme e qualche new entry dunque che hanno reso l’organico a disposizione di mister Chiarlone ancora più competitivo: “Non ci nascondiamo – dice il diesse – sappiamo di avere una rosa che può giocarsela con tutti, ma come dico sempre ai ragazzi il livello è alto, tra chi arriverà primo o quinto/sesto non ci sarà una differenza abissale di rosa, vincerà chi sarà più bravo a fare filotto, avrà più fortuna con gli infortuni e chi avrà lavorato meglio sul campo”.

Secondo Gandolfo, la squadra da battere sarà la Sestrese: “Per me è la squadra che parte davanti a tutti, sono gli unici che hanno dichiarato apertamente di puntare al salto di categoria, poi per tradizione societaria e qualità dell’organico partono un filino davanti a tutti. Dietro vedo tre/quattro squadre, tra cui la Carcarese, che potranno giocarsela”.

Per il direttore sportivo biancorosso, tra queste formazioni c’è anche il Legino, il primo avversario che i valbormidesi affronteranno in campionato (sabato 9 settembre, ore 18:00, al Candido Corrent): “È una squadra sempre difficile da affrontare, l’anno scorso abbiamo faticato sia all’andata che al ritorno – ricorda Gandolfo – Quest’estate hanno operato molto bene sul mercato, sono stati bravi a confermare l’ossatura e hanno messo dentro due attaccanti fortissimi come Romeo e Piacintini, bisognerà quindi condurre una grande gara”.