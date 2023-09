Carcare, velobox spostato dalla Sp15 a via del Collegio: multa se si superano i 30 km/h

Carcare. Installato un velobox in via del Collegio, si tratta del dispositivo che prima era presente sulle Sp15 verso Pallare: la “scatoletta arancione” è stata rimossa e spostata davanti all’Istituto Comprensivo, prima dell’attraversamento pedonale.

“Non è repressione, ma prevenzione – spiega il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri – Prima il velobox si trovava in una posizione non adeguata, abbiamo deciso di spostarlo in via del Collegio perché troppo spesso non vengono rispettati i limiti di velocità, nonostante in zona ci siano le scuole elementari, il liceo, gli impianti sportivi, la galleria commerciale e numerosi parcheggi. Nemmeno gli attraversamenti pedonali rialzati fungono da deterrenti e abbiamo paura che, per colpa di queste persone che spingono troppo sull’acceleratore dove non dovrebbero, possano verificarsi gravi incidenti. La decisione è stata presa insieme al comandante della polizia locale, con il quale ci siamo confrontati”.

Sul tratto il limite di velocità è di 30 km/h: “Lo prevede la normativa in caso di presenza di scuole e attraversamenti rialzati”, precisa il primo cittadino.

Il dispositivo, in cui periodicamente verrà inserito un telelaser, effettuerà i rilevamenti in direzione centro.