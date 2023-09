Carcare. Tornano i controlli della velocità sulle strade della cittadina valbomidese: come reso noto dal Comune, una pattuglia della polizia locale sarà operativa domani, martedì 12 settembre, in via Nazionale al Civico 47.

I rilevamenti con il telelaser verranno effettuati su entrambi i sensi di marcia, dalle ore 8:30 alle 12:30 (punti di rilevamento civ.41-49).

Si ricorda che sulla tratta il limite di velocità è di 50 km/h (tolleranza rilevamento 5 km/h).