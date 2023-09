Carcare e Plodio si dividono le spese per garantire lo scuolabus

Carcare. Collaborazione tra Carcare e Plodio per riuscire a ridurre i costi e mantenere attivo il servizio di trasporto scolastico, che altrimenti sarebbe stato a rischio.

“Da settembre non era più previsto alcun impegno di spesa per lo scuolabus, era stato tolto dalla passata amministrazione per far quadrare il bilancio – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – ma ci siamo impegnati per risolvere questo problema e garantire questo importante servizio alle famiglie. Per questo devo ringraziare gli assessori Scarrone e Ziglioni che hanno collaborato con gli uffici e trovato la soluzione”.

Una soluzione che prevede di dividere le spese con il Comune di Plodio, che avrà a carico il 40% dei costi, mentre il restante 60% spetterà a Carcare. “Insieme abbiamo avuto la possibilità di stipulare con Tpl un contratto più vantaggioso rispetto a quello che avremmo potuto avere singolarmente – commenta l’assessore all’istruzione Beatrice Scarrone – Per questo, mi preme ringraziare il collega Ziglioli, il sindaco Badano e la sua giunta, i servizi sociali e la dirigente dell’istituto comprensivo di Carcare Raffaella Battirolo”.

Nel dettaglio, il servizio, che prenderà il via il 1° ottobre, riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria di Carcare e gli studenti di elementari e medie di Plodio. “Il pulmino partirà intorno alle 7:20 da Plodio ed effettuerà due giri, il sindaco Badano si è già confrontato con i suoi cittadini e ha ricevuto l’approvazione. Per quanto riguarda i bambini carcaresi non ci sarà alcun cambiamento rispetto allo scorso anno”, precisa Scarrone.

Ma non solo il servizio del trasporto scolastico, da settembre era a rischio anche la biblioteca comunale. “Anche in questo caso mancava l’impegno di spesa, ma siamo riusciti a trovare un compromesso con la cooperativa Arca che si occupa della gestione e per questo ringrazio la presidente Donatella Ventura”, dichiara l’assessore carcarese che poi spiega: “L’accordo prevede una diminuzione dell’orario di apertura da 26 a 16 ore settimanali (già dal 4 settembre), la biblioteca sarà quindi aperta sotto la supervisione della bibliotecaria Stefania dal martedì al venerdì, dalle ore 14:00 alle 18:00. Solo in questi giorni e fasce orarie sarà possibile usufruire del servizio prestiti libri, di competenza – secondo convenzione – della cooperativa. Cercheremo di coprire il gap delle ore mancanti con l’impiego di volontari, che dovrebbero garantire l’apertura dei locali anche la giornata di lunedì e la mattina degli altri giorni della settimana. Nella prossime settimane renderemo pubblico il calendario”.