Carcare, doposcuola per gli alunni delle Elementari: sarà attivo per il mese di settembre

Carcare. Servizio di doposcuola per gli alunni della elementari di Carcare: sarà arrivo dal 14 al 29 settembre.

Il progetto, elaborato da Anteo Impresa Cooperativa Sociale, verrà realizzato grazie al contributo di Verallia Italia S.p.A e sotto il patrocinio del Comune.

“Un progetto fortemente voluto che nasce dall’ascolto e dalla conoscenza dei bisogni delle famiglie – commentano dall’amministrazione comunale – L’obiettivo è quello di erogare un servizio che venga incontro alle famiglie dei bambini che frequentano la scuola primaria, che affrontano difficoltà nel coniugare l’orario scolastico e quello lavorativo, prima dell’avvio del tempo pieno e della mensa scolastica”.

“Fin da subito – proseguono – si sono volute attivare sinergie tra pubblico e privato, proponendo servizi che vadano ad integrare la già virtuosa rete sociale del nostro paese. Solo con queste sinergie si riescono a creare percorsi virtuosi che vanno a soddisfare i bisogni dei cittadini”.

Il progetto sarà strutturato con la presenza di due educatori professionali che assicureranno quotidianamente l’accompagnamento degli alunni all’uscita da scuola e la loro accoglienza (per quattro ore) presso i locali del Centro Ragazzi comunale. Qui gli studenti potranno consumare il proprio pranzo al sacco fornito dalla famiglia e saranno seguiti in attività ludico ricreative e didattiche. Verallia inoltre personalizzerà il proprio contributo con la fornitura di materiali e attività sul riciclo del vetro e la raccolta differenziata, per sensibilizzare i bambini sui temi ecologici a cui l’azienda riserva da sempre particolare attenzione.

Le famiglie interessate dovranno fare domanda d’iscrizione compilando il modulo disponibile sul sito del Comune, che dovrà essere inviato all’indirizzo mail centroragazzigiovani.carcare@gmail.com.Verrà data la priorità ai residenti a Carcare.

È inoltre obbligatorio compilare prima dell’inizio delle attività la manleva per l’uscita da scuola – che deve essere presentata alla Scuola su apposito modulo fornito dall’Istituto Comprensivo – senza la quale non sarà autorizzata la consegna degli alunni all’educatore.