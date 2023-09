Carcare, albero ad alto fusto cede improvvisamente e si abbatte sulla strada

Carcare. Tragedia scampata a Carcare dove un albero ad alto fusto e imponente è improvvisamente caduto da una proprietà privata sul bivio di intersezione tra via Castellani e via Fornace Vecchia.

Fortunatamente in quel momento, intorno alle ore 13, non transitava nessun mezzo e non c’erano pedoni. Le fronde hanno invaso gran parte della carreggiata e per questo l’incrocio è stato regolato da un senso unico alternato in presenza della Polizia locale.

A cedere sono state le radici, vecchie e deteriorate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno rimosso il tronco e i rami liberando così la sede stradale.