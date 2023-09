Canoa, fiume di medaglie per Noemi Scordin al lago di Caldonazzo: oro nei 200 metri

Savona. Come da 16 anni, anche nel 2023 il lago di Caldonazzo ha ospitato la finale nazionale Canoa giovani e il Meeting delle Regioni. Oltre 1200 atleti in erba per 90 società presenti provenienti da tutta Italia, lo scorso weekend hanno dato vita ad una festa dello sport dilettantistico quale è la canoa.

L‘evento in realtà era diviso in tre: oltre al Meeting delle Regioni (dove gareggiavano rappresentative selezionate) e alla Canoa Giovani per società (aperta a tutti gli atleti), in scena anche i partecipanti del progetto “Adotta una Scuola” con un‘esibizione e giochi d‘acqua.

Nel Meeting delle Regioni, paragonabile ad un campionato italiano per giovani, Noemi Scordin (Canottieri Sabazia), in rappresentanza per la Liguria, si classifica al terzo posto nei 2.000 metri, superata solo dal Lazio e dal Piemonte. Sulla distanza dei 200 metri, la sua preferita, si impone e conquista l’oro. Sempre nel Meeting altra medaglia, questa volta l’argento in coppia con la Sanremese Dos Santos Janaina.

Nella canoa giovani per società, nuovamente Noemi si classifica al 1° posto nel K1 4,20 e conquista un argento in coppia con Emma Canadese.

Noemi e Emma sul podio

Quarto posto nel K2 mt 200, alla loro prima gara, Rivinu Thenujith-Lorenzo Lavagnino, che sfiorano la medaglia per pochi centesimi. Settimo posto nel K4 open per Olimpia Giusto-Justin Biato-Baccino Tommaso-Matteo Pennino e sesto posto nelle staffetta 4X100 per Rivinu Thenujith-Davide Caria-Lorenzo Lavagnino e Lorenzo Marchelli.

Nell’esibizione finale del progetto “Adotta una scuola” hanno partecipato i finalisti del progetto appartenenti all‘Istituto Comprensivo Albisole: Emma Canavese,Davide Caria, Gaia Ivaldi, Lorenzo Marchelli, Viola Vezzoso, Samuele Lucarino.

Prossimi impegni, una gara a Rapperswil in Svizzera, internazionale per Club e la classica di fine stagione agonistica, la 43^ edizione del trofeo “Medaglia D‘argento Presidente della Repubblica”, gara internazionale per club, che si svolgerà a Savona nello specchio acqueo della torretta.