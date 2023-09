Cannes Yachting Festival, Lupi: “Evento che consolida valore della nostra filiera del mare”

Cannes. Prosegue, con grande soddisfazione e riscontri, la partecipazione al Cannes Yachting Festival della collettiva delle imprese liguri della nautica. Al Salone, considerato l’appuntamento annuale più importante del settore nautico in Europa, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha organizzato e permesso la partecipazione di un gruppo di aziende tramite il supporto operativo della sua Azienda Speciale e la partnership con Liguria International.

“Il Cannes Yachting Festival vanta tantissime anteprime mondiali presentate dai cantieri nautici durante questo prestigioso appuntamento – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi –. Essere presenti a questo evento consolida, dunque, il valore della nostra filiera del mare che si distingue a livello mondiale per qualità e innovazione. Quest’anno abbiamo, inoltre, accolto al nostro stand anche imprese genovesi in ottica di collaborazione tra le Camere di Commercio liguri, rappresentando al meglio un intero territorio dove radici e futuro sono incardinati nella blu economy”.

“Far conoscere la peculiarità delle imprese nautiche liguri ad un pubblico internazionale rappresenta un’opportunità importante di confronto sul futuro del mercato navale a 360° – aggiunge l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Come avvenuto per altre fiere nazionali e internazionali, anche in questa occasione abbiamo riproposto, con l’importante lavoro svolto da Liguria International, il modello vincente ligure, che vede nella collaborazione tra imprese e stakeholder del settore il cuore del successo di questa consolidata filiera”.

“Per il secondo anno consecutivo siamo presenti a questo Salone – afferma Ivan Pitto presidente di Liguria International – importante vetrina per le imprese del territorio ligure sul mercato francese. Abbiamo una collettiva di imprese liguri che comprendono tutto: il turismo con le marine, servizi, produzione e vendita degli yacht. Una vetrina completa che dà una rappresentazione di quella che è l’eccellenza italiana nello yachting, nel refitting, nei servizi e nel turismo”.

La collettiva di imprese è composta da: Gruppo Valdettaro (Sp) – Cantiere navale per refit e manutenzione imbarcazioni; Optima Design (Sp) – Progettazione e design; Superfici (Sp) – Servizi 3D per la nautica; Alfa Radio Srl (Ge) – strumentazione elettronica di navigazione e comunicazione; Maremoto Genova (Ge) – concessionario moto d’acqua; Go Imperia (Im) – gestione del porto turistico; Mc Yacht Srl (Sp) – brokerage e charter; Amico Loano (Sv/Ge) – Cantiere navale di Refitting con servizi di alta qualità per yacht.

Lo Yachting Festival accoglie quasi 700 imbarcazioni tra cui 130 prime mondiali, e 610 espositori. I visitatori trovano al Salone non solo i cantieri navali e i produttori di attrezzature, ma anche i nuovi arrivati nel settore, piccole aziende o start-up, che presentano le loro proposte che fanno lentamente rotta verso una maggiore sostenibilità e destinano gran parte del loro budget alla ricerca e allo sviluppo, le innovazioni eco-efficienti rispettose dell’ambiente.