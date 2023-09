Cannes Yachting Festival, aziende liguri protagoniste al più importante salone nautico in Europa

Francia. Imprese protagoniste al Cannes Yachting Festival in programma dal 12 all’17 settembre 2023: al Salone, considerato l’appuntamento annuale più importante del settore nautico in Europa, la Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza la partecipazione in collettiva di un gruppo di aziende tramite il braccio operativo della sua Azienda Speciale e la partnership di Liguria International.

Come ogni anno, il salone si estenderà tra il Vieux Port e il Porto Canto, con, da un lato, le unità a motore, le loro attrezzature e la Luxury Gallery, settore di nicchia dedicato al lusso e all’arte di vivere; e dall’altro, l’universo della vela con 120 nuove unità tra monoscafi e multiscafi, lo spazio brokeraggio con una cinquantina di imbarcazioni usate dai 22 metri in su e lo spazio dedicato ai water toys, tanto apprezzati dai visitatori.

La collettiva di imprese è composta da: Gruppo Valdettaro (Sp) – Cantiere navale per refit e manutenzione imbarcazioni; Optima Design (Sp) – Progettazione e design; Superfici (Sp) – Servizi 3D per la nautica; Alfa Radio Srl (Ge) – strumentazione elettronica di navigazione e comunicazione; Maremoto Genova (Ge) – concessionario moto d’acqua; Go Imperia (Im) – gestione del porto turistico; Mc Yacht Srl (Sp) – brokerage e charter; Amico Loano (Sv/Ge) – Cantiere navale di Refitting con servizi di alta qualità per yacht.

“La rinnovata partecipazione a questa fiera – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi – consolida il valore della nostra filiera del mare che si distingue a livello mondiale per qualità e innovazione. Quest’anno accogliamo al nostro stand anche imprese genovesi in ottica di collaborazione tra le Camere di Commercio liguri, rappresentando al meglio un intero territorio dove radici e futuro sono incardinati nella blu economy. Ottimo il posizionamento del nostro stand (Palais015): 60 metri quadrati all’interno della Luxury Gallery situata all’interno del Palais des Festivals au Vieux Port, spazio di grande pregio e visibilità, progettato e realizzato condividendo con le imprese partecipanti ogni aspetto al fine di garantire la massima soddisfazione delle aziende”.

Lo Yachting Festival accoglierà quasi 700 imbarcazioni tra cui 130 prime mondiali, e 610 espositori. I visitatori troveranno il fior fiore dell’industria nautica: non solo i cantieri navali e i produttori di attrezzature, ma anche i nuovi arrivati nel settore, piccole aziende o start-up, che presenteranno le loro proposte che fanno lentamente rotta verso una maggiore sostenibilità e destinano gran parte del loro budget alla ricerca e allo sviluppo, le innovazioni eco-efficienti rispettose dell’ambiente.