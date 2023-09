Calice Ligure, camion incastrato in curva: bloccata la Sp27 in località Cadicia

Calice Ligure. Camion rimane incastrato in curva, bloccata la Sp27 in località Cadicia.

È successo intorno all’ora di pranzo, lungo la strada che da Feglino sale a San Rocco di Carbuta, una strada in cui la carreggiata è particolarmente stretta e questo sicuramente non ha aiutato l’uomo alla guida dell’autoarticolato nella manovra. Non si tratta del primo episodio di questo tipo nella zona.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco: oltre alla squadra di Finale Ligure, è in arrivo anche l’autogru da Savona per facilitare le operazioni. Intervenuta anche la polizia stradale.

Al momento la strada non è percorribile in entrambi i sensi di marcia, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.