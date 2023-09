Calendari Prima Categoria. Ecco le sfide delle savonesi

Oggi è stato reso noto l’intero calendario dei gironi di Prima Categoria della nostra ragione. Un campionato che ha sempre regalato spunti interessanti nel corso degli ultimi anni.

I due gironi più savonesi, ovvero “A” e “B” sono così calendarizzati:

Girone A

Prima giornata (24 settembre 2023/21 gennaio 2024): Altarese vs Sanremo 2000, Andora vs Ospedaletti, Baia Alassio Auxilium vs San Filippo Neri Yepp Albenga, Cengio vs Vadino, Golfo Dianese vs Oneglia. Millesimo vs Argentina, Virtus Sanremo vs Plodio.

Seconda giornata (1 ottobre 2023/28 gennaio 2024): Argentina vs Golfo Dianese, Oneglia vs Virtus Sanremo, Ospedaletti vs Baia Alassio, Plodio vs Cengio, Sanremo 2000 vs Andora, San Filippo Neri Yepp Albenga vs Millesimo, Vadino vs Altarese

Terza giornata (8 ottobre 2023/4 febbraio 2024): Altarese vs Ospedaletti, Andora vs San Filippo Neri Yepp Albenga, Baia Calcio Aucilium vs Argentina, Golfo Dianese vs Plodio, Millesimo vs Oneglia, Vadino vs Sanremo 2000, Virtus Sanremo vs Cengio

Quarta giornata (15 ottobre 2023/11 febbraio 2024): Argentina vs Altarese, Cengio vs Millesimo, Oneglia vs Andora, Ospedaletti vs Vadino, Plodio vs Baia Alassio Auxilium, San Filippo Neri Yepp Albenga vs Sanremo 2000, Virtus Sanremo vs Golfo Dianese

Quinta giornata (22 ottobre 2023/18 febbraio 2024): Altarese vs San Filippo Neri Yepp Albenga, Andora vs Argentina, Baia Alassio Auxilium vs Oneglia, Golfo Dianese vs Cengio, Millesimo vs Plodio, Sanremo 2000 vs Ospedaletti, Vadino vs Virtus Sanremo

Sesta giornata (29 ottobre 2023/25 febbraio 2024): Argentina vs Ospedaletti, Cengio vs Andora, Golfo Dianese vs Millesimo, Oneglia vs Sanremo 2000, Plodio vs Altarese, San Francesco Neri Yepp Albenga vs Vadino, Virtus Sanremo vs Baia Alassio Auxilium

Settima giornata (5 novembre 2023/3 marzo 2024): Altarese vs Oneglia, Andora vs Plodio, Baia Alassio Auxilium vs Cengio, Millesimo vs Virtus Sanremo, Ospedaletti vs San Filippo Neri Yepp, Sanremo 2000 vs Argentina, Vadino vs Golfo Dianese

Ottava giornata (12 novembre 2023/10 marzo 2024): Argentina vs Vadino, Cengio vs Sanremo 2000, Golfo Dianese vs Andora, Millesimo vs Baia Alassio Auxilium, Oneglia vs San Filippo Neri Yepp Albenga, Plodio vs Ospedaletti, Virtus Sanremo vs Altarese

Nona giornata (12 novembre 2023/10 marzo 2024): Altarese vs Cengio, Andora vs Virtus Sanremo, Baia Alassio Auxilium vs Golfo Dianese, Ospedaletti vs Oneglia, Sanremo 2000 vs Plodio, San Filippo Neri Yepp Albenga vs Argentina, Vadino vs Millesimo

Decima giornata (26 novembre 2023/24 marzo 2024): Baia Alassio Auxilium vs Andora, Cengio vs San Filippo Neri Yepp Albenga, Golfo Dianese vs Sanremo 2000, Millesimo vs Altarese, Oneglia vs Vadino, Plodio vs Argentina, Virtus Sanremo vs Ospedaletti

Undicesima giornata (3 dicembre 2023/7 aprile 2024): Altarese vs Golfo Dianese, Andora vs Millesimo, Argentina vs Oneglia, Ospedaletti vs Cengio, Sanremo 2000 vs Virtus Sanremo, San Filippo Neri Yepp Albenga vs Plodio, Vadino vs Baia Alassio Auxilium

Dodicesima giornata (10 dicembre 2023/14 aprile 2024): Andora vs Altarese, Baia Alassio Auxilium vs Sanremo 2000, Cengio vs Oneglia, Golfo Dianese vs San Filippo Neri Yepp Albenga, Millesimo vs Ospedaletti, Plodio vs Vadino, Virtus Sanremo vs Argentina

Tredicesima giornata (17 dicembre 2023/21 aprile 2024): Altarese vs Baia Alassio Auxilium, Argentina vs Cengio, Oneglia vs Plodio, Ospedaletti vs Golfo Dianese, Sanremo 2000 vs Millesimo, San Filippo Neri Yepp Albenga vs Virtus Sanremo, Vadino vs Andora

Girone B

Prima giornata (24 settembre 2023/21 gennaio 2024): Borgio Verezzi vs Città di Savona, Letimbro vs Olimpic, Lido Square vs Albissole, Old Boys Rensen vs Spotornese, Priamar vs Multedo, Rossiglionese vs Speranza, Vadese vs Masone

Seconda giornata (1 ottobre 2023/28 gennaio 2024): Albissole vs Letimbro, Città di Savona vs Lido Square, Masone vs Rossiglionese, Multedo vs Old Boys Rensen , Olimpic vs Vadese, Speranza vs Priamar, Spotornese vs Borgio Verezzi

Terza giornata (8 ottobre 2023/4 febbraio 2024): Borgio Verezzi vs Albissole, Letimbro vs Vadese, Lido Square vs Olimpic, Masone vs Speranza, Old Boys Rensen vs Città di Savona, Priamar vs Spotornese, Rossiglionese vs Multedo

Quarta giornata (15 ottobre 2023/11 febbraio 2024): Albissole vs Priamar, Città di Savona vs Rossiglionese, Letimbro vs Lido Square, Multedo vs Masone, Olimpic vs Old Boys Rensen, Spotornese vs Speranza, Vadese vs Borgio Verezzi

Quinta giornata (22 ottobre 2023/18 febbraio 2024): Borgio Verezzi vs Olimpic, Lido Square vs Vadese, Masone vs Letimbro, Old Boys Rensen, Priamar vs Città di Savona, Rossiglionese vs Spotornese, Speranza vs Multedo

Sesta giornata (29 ottobre 2023/25 febbraio 2024): Albissole vs Speranza, Città di Savona, Letimbro vs Old Boys Rensen, Lido Square vs Borgio Verezzi, Olimpic vs Rossiglionese, Spotornese vs Masone, Vadese vs Priamar

Settima giornata (5 novembre 2023/3 marzo 2024): Borgio Verezzi vs Letimbro, Masone vs Lido Square, Multedo vs Spotornese, Old Boys Rensen vs Vadese, Priamar vs Olimpic, Rossiglionese vs Albissole, Speranza vs Città di Savona

Ottava giornata (12 novembre 2023/10 marzo 2024): Albissole vs Spotornese vs Borgio Verezzi vs Old Boys Rensen, Città di Savona vs Masone, Letimbro vs Rossiglionese, Lido Square vs Priamar, Olimpic vs Multedo, Vadese vs Speranza

Nona giornata (12 novembre 2023/10 marzo 2024): Masone vs Borgio Verezzi, Multedo vs Albissole, Old Boys Rensen vs Lido Square, Priamar vs Letimbro, Rossiglionese vs Vadese, Speranza vs Olimpic, Spotornese vs Città di Savona

Decima giornata (26 novembre 2023/24 marzo 2024): Albissole vs Masone, Borgio Verezzi vs Rossiglionese, Letimbro vs Multedo, Lido Square vs Speranza, Old Boys Rensen vs Priamar, Olimpic vs Città di Savona, Vadese vs Spotornese

Undicesima giornata (3 dicembre 2023/7 aprile 2024): Città di Savona vs Albissole, Masone vs Old Boys Rensen, Multedo vs Vadese, Priamar vs Borgio Verezzi, Rossiglionese vs Lido Square, Speranza vs Letimbro, Spotornese vs Olimpic

Dodicesima giornata (10 dicembre 2023/14 aprile 2024): Borgio Verezzi vs Multedo, Letimbro vs Città di Savona, Lido Square vs Spotornese, Old Boys Rensen vs Speranza, Olimpic vs Masone, Priamar vs Rossiglionese, Vadese vs Albissole

Tredicesima giornata (17 dicembre 2023/21 aprile 2024): Albissole vs Olimpic, Città di Savona vs Vadese, Masone vs Priamar, Multedo vs Lido Square, Rossiglionese vs Old Boys Rensen, Speranza vs Borgio Verezzi, Spotornese vs Letimbro